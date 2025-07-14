Futbola veda eden Real Madrid'in eski yıldızı Toni Kroos, Milli oyuncumuz Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.
Kroos, Arda Güler'in geçen sezon futbola hazır olduğunu söyleyerek, "Alonso ona şu ana kadar çok fazla süre verdi. Geçen sezon futbol olarak hazırdı ama fiziksel olarak bir adım öne çıktı." dedi.
Genç yıldızın savunma yönüne de değinen Kroos, "Onu tamamen savunmadan muaf tutmam. Modern futbolda bu neredeyse imkansız." yorumunda bulundu.
Arda Güler'in oyuna büyük emek verdiğini vurgulayan Kroos, "Xabi Alonso'nun bu projenin ilk aşamalarında ona verdiği liderlik rolünü üstlenmek için mükemmel bir zamandayız." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › Toni Kroos'tan Arda Güler yorumu: Liderlik için doğru zaman - Son Dakika
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