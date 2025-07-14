Toni Kroos\'tan Arda Güler yorumu: Liderlik için doğru zaman

Futbola veda eden Real Madrid'in eski yıldızı Toni Kroos, Milli oyuncumuz Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

''FİZİKSEL OLARAK BİR ADIM ÖNE ÇIKTI''

Kroos, Arda Güler'in geçen sezon futbola hazır olduğunu söyleyerek, "Alonso ona şu ana kadar çok fazla süre verdi. Geçen sezon futbol olarak hazırdı ama fiziksel olarak bir adım öne çıktı." dedi.

''SAVUNMADAN MUAF TUTMAM''

Genç yıldızın savunma yönüne de değinen Kroos, "Onu tamamen savunmadan muaf tutmam. Modern futbolda bu neredeyse imkansız." yorumunda bulundu.

''LİDERLİK ROLÜNÜ ÜSTLENMEK İÇİN DOĞRU ZAMAN''

Arda Güler'in oyuna büyük emek verdiğini vurgulayan Kroos, "Xabi Alonso'nun bu projenin ilk aşamalarında ona verdiği liderlik rolünü üstlenmek için mükemmel bir zamandayız." şeklinde konuştu.