Top koşturduğu stadın yıkılışına şahit olan eski kalecinin duygusal anları - Son Dakika
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Top koşturduğu stadın yıkılışına şahit olan eski kalecinin duygusal anları

27.02.2022 11:25

- Top koşturduğu stadın yıkılışına şahit olan eski kalecinin duygusal anları Kahramanmaraşsporlu Mehmet Ciğerlioğlu, 20 yıl önce file bekçiliği yaptığı kalede son pozunu verdi Kahramanmaraşsporlu Mehmet Ciğerlioğlu, 20 yıl önce takımının file bekçiliği yaptığı Hanefi Mahçiçek Stadındaki kalede...

- Top koşturduğu stadın yıkılışına şahit olan eski kalecinin duygusal anları

Kahramanmaraşsporlu Mehmet Ciğerlioğlu, 20 yıl önce file bekçiliği yaptığı kalede son pozunu verdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraşsporlu Mehmet Ciğerlioğlu, 20 yıl önce takımının file bekçiliği yaptığı Hanefi Mahçiçek Stadındaki kalede son pozunu verirken duygulu anlar yaşadı

Kahramanmaraş'ın ikinci stadyumu olan Hanefi Mahçiçek Stadyumunun, spor kompleksi ve 15 bin kişilik yeni stat projesi kapsamında yıkımına başlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılan stada gelen eski Kahramanmaraşsporlu kaleci Mehmet Ciğerlioğlu (45), duygusal anlar yaşadı. Yaklaşık 4 yıl Kahramanmaraşspor'un kalesini koruduğunu söyleyen Ciğerlioğlu, stadın temel atma ve yapımına da şahit olduğunu söyledi.

Yıllardır top koşturduğu, takımının kalesini koruduğu ve antrenman yaptığı saha ve stadyumun yıkılışının kendisi için yıllar öncesine götürdüğünü söyleyen Ciğerlioğlu, yeni yapılacak stat ve spor kompleksine de sevindiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesinde drone pilotu ve kameraman olarak görev yapan Ciğerlioğlu, "Stadyuma geldiğimde yıkımını görünce insan bir garip oluyor. Bu stadyumun temel atımı sırasında ben Kahramanmaraşspor'da forma giyiyordum. Temel atımına katıldık bir yıl sonra açılışına şahit olduk. Şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışa katılmıştı. Garip bir duygu ve yıkılıyor" dedi.

"Yeni stadyum yapılacağı için mutluyum"

Stadyumun yıkılışına farklı duygularla şahit olduğunu söyleyen Ciğerlioğlu, "O zamanlar Kahramanmaraşspor kadrosundaydım, tahmin ediyorum 22 yıl bu stadyum hizmet verdi. Stadyum tekrardan revize edilip güzel bir stadyum yapılacağını biliyoruz. Farklı bir duygu ve mutlaka benim yerimde başka bir arkadaşlarım da olsaydı, onlar da benim gibi buruk bir heyecan yaşardı. Yıkım sesleri geliyor, arkadaki tesis bizim lojmanımızdı. 4 yıl kadroda bulundum ve ayağım kırıldı, şuanda röportaj yaptığım yerlerde her gün antrenmana çıkıyordum. Farklı bir duygu oldu benim için" dedi.

Top koşturduğu stadın yıkılışına şahit olan eski kalecinin duygusal anları
Top koşturduğu stadın yıkılışına şahit olan eski kalecinin duygusal anları
Top koşturduğu stadın yıkılışına şahit olan eski kalecinin duygusal anları

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Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraşspor, Kahramanmaraş, Hanefi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Top koşturduğu stadın yıkılışına şahit olan eski kalecinin duygusal anları - Son Dakika


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