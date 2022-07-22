Top oynamadan Beşiktaş'ta yıllarını geçirmişti! Jeremain Lens'e 3. ligden teklif var - Son Dakika
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Top oynamadan Beşiktaş'ta yıllarını geçirmişti! Jeremain Lens'e 3. ligden teklif var

22.07.2022 14:34
Top oynamadan Beşiktaş'ta yıllarını geçirmişti! Jeremain Lens'e 3. ligden teklif var

Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak geçen yıllar içinde hiçbir şekilde verimli olamayan Jeremain Lens'e Serie C ekibi Vis Pesaro talip oldu.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Jeremain Lens, sözleşmesinin bitmesinin ardından kulüp aramaya devam ediyor. Menajeri aracılığıyla birçok Avrupa takımına önerilen ancak ret cevabı alan Hollandalı oyuncuya sonunda talip çıktı. İtalya Serie C ekibi Vis Pesaro ile görüşmelere başlayan 34 yaşındaki futbolcunun Çizme ekibine gitmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

"FUTBOL OYNAMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Son sezonlarda sürekli kadro dışı kalan Lens, mart ayında yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'tan iyi maaş kazandığımı düşünüyorum. Daha önce kazandığım paranın yüzde on daha azına oynama düşüncesine olumsuz bakıyordum. Şimdi bu düşüncem değişti. Kişisel antrenörle, kulüpte antrenman yapıyorum ama bu çok fazla bir şekilde olan bir durum değil. Hala profesyonel bir futbolcuyum ama futbol oynayamıyorum. Tekrar futbol oynamayı çok istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Spor Top oynamadan Beşiktaş'ta yıllarını geçirmişti! Jeremain Lens'e 3. ligden teklif var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Top oynamadan Beşiktaş'ta yıllarını geçirmişti! Jeremain Lens'e 3. ligden teklif var - Son Dakika
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