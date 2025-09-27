Toprak Razgatlıoğlu'dan Aragon'da Büyük Zafer - Son Dakika
Toprak Razgatlıoğlu'dan Aragon'da Büyük Zafer

27.09.2025 17:18
Toprak Razgatlıoğlu, WSBK'da Aragon'da birinci olarak rekorunu egale etti ve liderliğini sürdürdü.

Motosiklet sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'daki 10. ayağının ilk yarışında birinci oldu.

ARAGON'DA İLK ZAFER

Alcaniz şehrindeki 5,077 kilometrelik Motorland Aragon Pisti'nde düzenlenen yarışların ilki sona erdi. Aragon'daki superpole seansını ikinci sırada tamamlayan Toprak, yarışa en yakın rakibi İtalyan pilot Nicolo Bulega'nın arkasında başladı.

Baştan sona üstün götürdüğü yarışta Red Bull sporcusu, üst üste sezonun 13'üncü, Aragon'da ise ilk zaferine imza attı.
Toprak, bu sonuçla aynı zamanda kendisine ait WSBK rekorunu da egale etti. 494 puana yükselen Toprak, genel klasman liderliğini korurken, yarışı ikinci sırada bitiren Bulega ile arasındaki farkı 44 puana çıkardı.

Yamaha Motoxracing takımı adına yarışan Bahattin Sofuoğlu ise 16. sırayı aldı. Şampiyonada yarın yapılacak superpole yarışı ve ikinci yarış, sırasıyla TSİ 12.00 ve 15.00'te başlayacak.

Kaynak: AA

