Üye Girişi
Toprak Razgatlıoğlu: "Dünya şampiyonu olursak babama armağan etmek istiyordum" - Son Dakika

Toprak Razgatlıoğlu: "Dünya şampiyonu olursak babama armağan etmek istiyordum"

24.11.2021 00:58
Toprak Razgatlıoğlu: "Dünya şampiyonu olursak babama armağan etmek istiyordum"

2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nı zirvede tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Toprak Razgatlıoğlu, "Şampiyon olursak babama armağan etmek istiyordum. Benimle senelerdir çok uğraştı.

2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nı zirvede tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Toprak Razgatlıoğlu, "Şampiyon olursak babama armağan etmek istiyordum. Benimle senelerdir çok uğraştı. Benden çok o inandı şampiyon olacağıma. Kendisi bunu yaşayamadı, göremedi" dedi. Kenan Sofuoğlu ise Toprak'ın en az 10 yıl daha Türkiye'yi başarıyla temsil edeceğini söyledi.

Endonezya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu içi İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya şampiyon sporcunun yanı sıra milli motosikletçi ve Ak Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile Yamaha Motor Avrupa Asfalt Yarışları Müdürü Andrea Dosoli ve çok sayıda davetli katıldı.

Kenan Sofuoğlu: "Toprak'ın tarih yazmasını istiyordum"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kenan Sofuoğlu, Toprak'ın başarısının Türkiye'de duyulmasının ve takdir görmesinin kendilerini gururlandırdığını belirtti. Sofuoğlu, "Benim kariyerimde 5 dünya şampiyonluğu yaşadığım dönemde hep Red Bull ile beraberdim. 2009'da Red Bull ile bir adım attık. Artık genç sporcuları bu ülkeden çıkartmamız gerekiyor. Çok da talep vardı. Sakarya'da bir eleme yaptık. 'Türkiye'de bu işe gönül vermiş aileler, çocuklarını getirsin' dedik. Özellikle davet ettiğimiz sporcular vardı. Toprak da bunlardan biriydi. Orada Red Bull sporcusu olarak seçtik Toprak'ı. Uzun yıllar emek verdi. Türkiye'de çok bilinmedi ama Toprak'ın çok destekçisi vardı. Daha sonra herkesin beni eleştirdiği bir karar verdik. Türkiye bu şampiyonluklara doydu. 'Türkiye'nin eksiği olan Superbike şampiyonluğu için ben seni yetiştireceğim' dedim. Ben Toprak'ın tarih yazmasını istiyordum. 2018 yılında ilk defa dünya şampiyonasında start aldı. 'Geleceğin Türk dünya şampiyonu' demiştim. Şimdi şampiyon olarak tarih yazdı. Çok şükür Endonezya'da başarıya ulaştık. Dünya'da çok sevilen bir sporcu haline geldi. Toprak'ı Endonezya veya İtalya'da tanıdıkları kadar Türkiye'de Toprak'ı tanımıyorlar. Her şeyin en iyisini hak ediyor. Çok saygılı bir sporcu. Önümüzde uzun yıllar var. 10 yıl Türkiye'yi temsil edecek bir sporcu" ifadelerini kullandı.

Toprak Razgatlıoğlu: "Kolay bir sezon olmadı"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilatı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu'na teşekkür eden Toprak Razgatlıoğlu da, "2012'de Kenan Sofuoğlu Red Bull kanatlarının altında seçmeler yapılmıştı. Oradan sonra Rookies Cup'a hak kazandım ve gittim iki sene elimden geldiğince en iyi pozisyonlarda bitirmeye çalıştım. Çok iyi bir sezon geçmedi. Daha sonra Kenan ağabey Avrupa şampiyonasının son yarışına katılmamı sağladı. Orada birinci oldum. 2015'te Kenan ağabeyle yarışlara gitmeye başladık. Birbirimizi daha iyi tanıdık. Kendisi dünya, ben de Avrupa şampiyonu olmuştum. Benim hayalim 600 cc'de onunla takım arkadaşı olmaktı. Benim de hayalim farklıydı o zamanlar. Ama şimdi onu daha iyi anlıyorum. Onun benimle ilgili çizdiği yol, şu an çizdiğim konum çok farklı. Verdiği emeklerin karşılığını veriyorum ona. Kolay bir sezon olmadı. İnme çıkmalar oldu ama sonunda dünya şampiyonu olduk ve hayallerimize kavuştuk. Sezonun ortalarında tek bir şeyi hala ettim. Eğer dünya şampiyonu olursak babama armağan etmek istiyordum. Benimle senelerdir çok uğraştı. Benden daha çok kendisi inandı şampiyon olacağıma. Kendisi bunu yaşayamadı, göremedi" cümlelerine yer verdi.

"İyi ki varsınız"

Gördüğü desteğin kendilerine mutluluk ve enerji verdiğini de dile getiren Toprak, "Red Bull ailesine de çok teşekkür ediyorum. 2014'ten beri beraberiz. İyi ve kötü günlerimde hep beraber olduk. İyi ki varsınız. İnsan ister istemez attığı fotoğraflarda yorumlara bakıyor. Sizlerin yorumları bizleri daha çok mutlu ediyor, enerji veriyor. Tekrar iyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Andrea Dosoli: "Toprak'a nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum"

Yamaha olarak çok iyi bir sezon geçirdiklerinin altını çizen Andrea Dosoli, "Benim için bugün burada olmak büyük bir zevk. Burada başardıklarımızın harika olduğu anlamına geliyor. Yamaha için çok anlamlı bir başarı. Harika bir sezon geçirdik, en iyi sezonumuz diyebiliriz. Yamaha bu yıl bir yığın şampiyonlukla çok başarılıydı. Ama özellikle Superbike'ta çok başarılı oldu. Superbike'taki tüm unvanları aldık. Superbike'ta daha önce bu yılki kadar iyi bir başarı yakalamadık. Ben şu ana kadar böyle bir rekabet görmedim. Bu çok özel bir şeydi. Toprak bunu başardığı için bu başarı daha da önemli. Yamaha 3 unvanı alabildi, Toprak hiçbir hata yapmadı. Puan almadığı zamanlar bu onun suçu değildi, ya bizim ya da başkalarının suçuydu. İnanılmaz bir zevkti onu izlemek son 2 sezonda. Bu hikaye 2.5 yıl önce başlamıştı. Kenan Sofuoğlu da çok önemli bir rol üstlendi. Birkaç kez bir araya geldik. Birkaç yıldan beri de Toprak'ı takip ediyorduk. Superbike'ta kendisi iyi sonuçlar elde etmeye başlamıştı. Ancak beni en çok etkileyen, kendisiyle yaptığımız toplantıda; 'Ben, Yamaha'ya katılmak istiyorum. Çünkü ben Yamaha için dünya şampiyonu olmak istiyorum' dedi. Bu kelimeler her zaman aklımda kalacak. Yüzde 100 emindim ki Toprak bizim için doğru sürücüydü. Böylesine kıran kırana rekabet olduğu bir sezonda bunu kazanması daha da anlamlı oldu. Toprak'a nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum, kelime bulamıyorum. Kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu: 'Dünya şampiyonu olursak babama armağan etmek istiyordum' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Barış Pınarı bölgesinden üzen haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit oldu 00:00 Barış Pınarı bölgesinden üzen haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit oldu Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü 17:06 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş 14:42 Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın 14:35 Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor 11:43 Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor
10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! 11:33 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar 11:21 Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar

Son Dakika Haberleri
00:42 Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde kavga! AK Parti ve CHP üyelerini ayırmak için araya Mansur Yavaş girdi
00:24 Eşiyle barışmak için köprüye çıkıp intihara kalkıştı! Karısı olay yerine gelmek istemedi
00:09 Hacze gelen avukatı öldüren zanlıdan "Neden silah taşıyorsun?" sorusuna şaşırtan cevap: Karadenizliyiz, silahı severiz
00:07 Emre Belözoğlu, ''Alex mi Hagi mi?'' sorusunu cevapladı! "Türk futbol tarihinin en iyisi" diyerek net konuştu
00:04 Kıyafeti yüzünden şiddet görmüştü! Genç kızdan 10 gündür haber alınamıyor
00:02 Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz açıklaması
00:00 Barış Pınarı bölgesinden üzen haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit oldu
23:59 Bayern Münih, Ukrayna'da turladı! Lucescu'nun öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nden ayrıldı
23:57 Demet Akalın'ın "Onun dizisini Hira bile izlemiyor" dediği Aleyna Tilki'den cevap: Nefret kimseyi beslemez
23:13 Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde tur biletini garantiledi! Ronaldo kariyerinde topu 799. kez filelere gönderdi
Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz açıklaması Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz açıklaması         
00:02
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak         
11:57
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü         
11:36
Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız         
10:26
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 01:02:52. #1.12#
SON DAKİKA: Toprak Razgatlıoğlu: "Dünya şampiyonu olursak babama armağan etmek istiyordum" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement