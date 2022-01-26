Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon "1" numara ile yarışacak

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 33 yıllık tarihinin ilk Türk şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2022 sezonunda şampiyonlara verilen "1" numara ile yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonalarında mücadele edecek sporcuları açıkladı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 33 yıllık tarihinde geçtiğimiz sezon şampiyon olan ilk Türk sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 sezonunda organizasyonda "1" numara ile yarışacak.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda ise bu sezon iki milli motosikletçi Can Öncü "61" numara ile 3. sezonuna hazırlanırken, milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise "54" numarayla ilk kez bu sınıfta Türkiye'yi temsil edecek.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2022 sezonu 8-10 Nisan tarihlerinde İspanya'da start alacak.

2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak pilotlar ve yarıştığı numaralar şöyle:

1 - Toprak Razgatlıoğlu (TUR)/ Pata Yamaha with Brixx WorldSBK

3 - Kohta Nozane (JPN)/ GRT Yamaha WorldSBK Team

5 - Philipp Öttl (GER)/ Team Goeleven

7 - Iker Lecuona (ESP)/ Team HRC

19 - Alvaro Bautista (ESP)/ Aruba.It Racing - Ducati

21 - Michael Rinaldi (ITA)/ Aruba.It Racing - Ducati

22 - Alex Lowes (GBR)/ Kawasaki Racing Team WorldSBK

65 - Jonathan Rea (GBR)/ Kawasaki Racing Team WorldSBK

45 - Scott Redding (GBR)/ BMW Motorrad WorldSBK Team

60 - Michael van der Mark (NED)/ BMW Motorrad WorldSBK Team

55 - Andrea Locatelli (ITA)/ Pata Yamaha with Brixx WorldSBK

97 - Xavi Vierge (ESP)/ Team HRC

31 - Garrett Gerloff (USA)/ GRT Yamaha WorldSBK Team

47 - Axel Bassani (ITA)/ Motocorsa Racing

44 - Lucas Mahias (FRA)/ Kawasaki Puccetti Racing

29 - Luca Bernardi (SMR)/ Barni Spark Racing Team

52 - Oliver König (CZE)/ Orelac Racing Verdnatura

23 - Christophe Ponsson (FRA)/ Gil Motor Sport-Yamaha

35 - Hafizh Syahrin Bin Abdullah (MAS)/ MIE Racing Honda Team

36 - Leandro Mercado (ARG)/ MIE Racing Honda Team

50 - Eugene Laverty (IRL)/ Bonovo Action BMW

76 - Loris Baz (FRA)/ Bonovo Action BMW

32 - Isaac Viñales (ESP)/ Motoxracing WorldSBK Team

2022 Dünya Supersport'ta yarışacak pilotlar ve numaraları da şöyle:

61- Can Öncü (TUR)/ Kawasaki Puccetti Racing

54- Bahattin Sofuoğlu (TUR)/ MV Agusta Reparto Corse

55- Yari Montella (ITA)/ Kawasaki Puccetti Racing

66- Niki Tuuli (FIN)/ MV Agusta Reparto Corse

24- Leonardo Taccini (ITA)/ Ten Kate Racing Yamaha

77- Dominique Aegerter (SUI)/ Ten Kate Racing Yamaha

7 - Lorenzo Baldassarri (ITA)/ Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team

56 - Peter Sebestyen (HUN)/ Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team

16 - Jules Cluzel (FRA)/ GMT94 Yamaha

94 - Andy Verdoia (FRA)/ GMT94 Yamaha

73- Maximilian Kofler (AUT)/ CM Racing

3 - Raffaele de Rosa (ITA)/ Ducati Orelac Racing Verdnatura

52 - Patrick Hobelsberger (GER)/ Kallio Racing

88- Alessandro Zetti (ITA)/ Kallio Racing

28- Glenn van Straalen (NED)/ EAB Racing Team

25 - Marcel Brenner (SUI)/ VFT Racing

9 - Kyle Smith (GBR)/ VFT Racing

10 - Unai Orradre (ESP)/ Yamaha MS Racing

50 - Ondrej Vostatek (CZE)/ Yamaha MS Racing

6 - Jeffrey Buis (NED)/ Motozoo Racing by Puccetti

21- Benjamin Currie (AUS)/ Motozoo Racing by Puccetti

64 - Federico Caricasulo (ITA)/ Althea Racing

11- Nicolo Bulega (ITA)/ Aruba.it Racing WorldSSP Team

32- Oliver Bayliss (AUS)/ Barni Spark Racing Team

12- Filippo Fuligni (ITA)/ D34G Racing

22- Federico Fuligni (ITA)/ D34G Racing

38- Hannes Soomer (EST)/ Dynavolt Triumph

62- Stefano Manzi (ITA)/ Dynavolt Triumph

99- Adrian Huertas (ESP)/ MTM Kawasaki

69 - Thomas Booth-Amos (GBR)/ Prodina Racing WorldSSP