Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da WSBK yarışını kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'da spor tesislerinin önemini vurguladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Köyceğiz ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte sporcu ve vatandaşlarla bir araya geldi. Konuşmasında, Muğla'da yapılan spor tesislerinin önemine değinen Bakan Bak, çocukları ve gençleri bu tesislere yönlendirmeleri konusunda anne ve babalara çağrıda bulundu. Ayrıca, Köyceğiz'e yeni tesisler kazandırılacağını ve Muğla'nın sporun başkenti olacağını belirtti. Bakan Bak, ayrıca Türkiye genelinde 3,5 milyon çocuğun yetenek taramasından geçirilerek spora yönlendirildiğini ifade etti.