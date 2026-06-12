Toprak Topatan'ın Avrupa Şampiyonu Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Toprak Topatan'ın Avrupa Şampiyonu Hedefi

12.06.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç yüzücü Toprak Topatan, Avrupa şampiyonalarında İstiklal Marşı'nı dinletmeyi amaçlıyor.

Genç milli yüzücü Toprak Topatan, Avrupa şampiyonalarında kürsünün zirvesine çıkıp İstiklal Marşı'nı dinletmeyi hedefliyor.

Edirne DSİ Spor Kulübünün 14 yaşındaki sporcusu Toprak Topatan, Marmaris'te düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerle Macaristan'da gerçekleştirilecek Gençler Avrupa Açık Su Yüzme Şampiyonası ile Slovenya'da yapılacak Orta Avrupa Ülkeleri Gençler Yarışması için milli takım kadrosuna seçildi.

Başarılarına yenilerini eklemek isteyen genç sporcu, şampiyonalara Edirne'de sürdürdüğü yoğun antrenman programıyla hazırlanıyor.

Toprak Topatan, AA muhabirine, yüzme sporuna çok küçük yaşlarda başladığını ve yaklaşık bir yıldır milli takım formasını giydiğini söyledi.

Milli takıma seçilmenin kendisini daha da motive ettiğini belirten Toprak, Avusturya'da katıldığı yarışlarda önemli başarılar elde ettiğini ifade etti.

Avusturya'da 1500 metre serbestte birincilik kazandığını anlatan Toprak, "Avusturya'da kürsüye çıkınca İstiklal Marşı'mızı dinletmek gurur vericiydi. Çok güzel bir deneyimdi. Şimdi hedefim Avrupa şampiyonalarında da aynı başarıyı yakalamak." dedi.

Disiplinli çalışmanın başarıdaki en önemli unsur olduğunu vurgulayan Toprak Topatan, sabah ve akşam yaptığı antrenmanlarla hedeflerine hazırlandığını dile getirdi.

Gelecekte olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek istediğini belirten genç sporcu, "Disiplin bence her şeyden önce gelir. İstikrarlı şekilde çalışıldığında hedeflere ulaşılabilir. Spor, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor, teknoloji bağımlılığını azaltıyor. Herkese spor yapmayı tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Toprak Topatan'ın antrenörü Kardelen Üyümez de sporcusuyla 2017 yılından bu yana çalıştıklarını söyledi.

Toprak'ın elde ettiği başarılarla kendilerini gururlandırdığını aktaran Üyümez, "Daha yolun başındayız. Macaristan'da yapılacak Gençler Avrupa Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda 5 bin metre yarışında mücadele edeceğiz. Hedefimiz ilk üçte yer almak. Ardından büyükler dünya şampiyonası için kota almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Mehmet Fırat Tulmaç ise Toprak Topatan'ın Edirne'yi uluslararası arenada başarıyla temsil ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Toprak Topatan'ın Avrupa Şampiyonu Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
İngiltere Savunma Bakanı istifa etti İngiltere Savunma Bakanı istifa etti
Uzman erbaş ve erlerin beklediği kanun teklifi Meclis Komisyonu’nda kabul edildi Uzman erbaş ve erlerin beklediği kanun teklifi Meclis Komisyonu'nda kabul edildi
ABD, Gazze Sınırında Dev Üs İnşasına Başladı ABD, Gazze Sınırında Dev Üs İnşasına Başladı
Aynur Kanbur Davasında Olay Yeri Keşfi Yapıldı Aynur Kanbur Davasında Olay Yeri Keşfi Yapıldı

13:41
Milli yıldızdan Galatasaray’a kötü haber Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek
Milli yıldızdan Galatasaray'a kötü haber! Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek
13:22
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi
11:58
Merkez Bankası’ndan kritik ipucu geldi İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
10:53
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 13:45:08. #7.13#
SON DAKİKA: Toprak Topatan'ın Avrupa Şampiyonu Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.