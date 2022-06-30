Torkulu genç bisikletçi milli takımda - Son Dakika
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Torkulu genç bisikletçi milli takımda

30.06.2022 14:27
Torkulu genç bisikletçi milli takımda

Genç Milli Bisiklet Takımı ile Türkiye'yi temsil edecek olan Torku Şekerspor sporcusu Ramazan Yılmaz, Portekiz'in Anadia kentinde 7-10 Temmuz'da Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası ve 14-19 Temmuz'da da pist yarışlarında madalya kazanmak için pedal çevirecek.

Genç Milli Bisiklet Takımı ile Türkiye'yi temsil edecek olan Torku Şekerspor sporcusu Ramazan Yılmaz, Portekiz'in Anadia kentinde 7-10 Temmuz'da Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası ve 14-19 Temmuz'da da pist yarışlarında madalya kazanmak için pedal çevirecek.

Konya Şeker'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, gençlere çok önem verdiklerini belirtti.

Erkoyuncu, "Gençlerimizle yurt içi yarışmalarda birçok başarı kazandık. Şimdi artık milli takım seviyesinde sporcumuz Ramazan Yılmaz'ı daha büyük başarılar elde etmesi için Portekiz'e uğurlayacağız. Milli takımımızla birlikte başarılı bir sonuç almasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Torku Şekerspor Kulüp Başkanı Ahmet Bozdam da iki ayrı disiplinde Türkiye'yi temsil edecek sporcunun başarılı bir sonuçla dönmesinin en büyük arzuları olduğunu belirterek, bu süreçte Torku'nun genç bisikletçilerinin antrenör İsmail Uğurlu ile çok yoğun çalıştığını kaydetti.

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Genç Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda, Milli Takım İngiltere maçına hazır Genç Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda, Milli Takım İngiltere maçına hazır
Kaynak: AA

Spor, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Spor Torkulu genç bisikletçi milli takımda - Son Dakika

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