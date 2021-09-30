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Toroslar'a 'Avrupa Spor Haftası' dolu dolu geçti - Son Dakika

Toroslar'a 'Avrupa Spor Haftası' dolu dolu geçti

30.09.2021 16:45
Toroslar'a 'Avrupa Spor Haftası' dolu dolu geçti, System.String[]

Toroslar Belediyesi, 'Avrupa Spor Haftası'nı sportif faaliyetlerle dolu dolu geçirdi.

Toroslar Belediyesi, 'Avrupa Spor Haftası'nı sportif faaliyetlerle dolu dolu geçirdi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, personeliyle halat çekti, tenis turnuvasında dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, sağlıklı, kaliteli, uzun ve mutlu yaşam için spor ve fiziksel aktivitelere teşvik etmeye yönelik olarak her yıl eylül ayında gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftasında birçok etkinlik düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Spor Haftası kapsamında personel arası Halat Çekme Yarışması, çocuklar ve gençler arası Tenis Turnuvası düzenlendi. Başkan Yılmaz, halat çekme yarışmasında personeliyle halat çekti. Heyecanlı geçen ve renkli görüntülere sahne olan yarışmanın ardından ödül törenine geçildi. Yılmaz, dereceye giren grupları ve personelini tebrik ederek kupa ve madalyalarını takdim etti.

Çocuk ve gençler arasında 12 kategoride yapılan ve 75 sporcunun katıldığı Tenis Turnuvası da yoğun ilgi gördü. Başkan Yılmaz, final müsabakasında sporcuları yalnız bırakmadı. Çağdaşkent Mahallesinde bulunan Toroslar Belediyesi 3 Ocak Spor Kompleksindeki tenis kortlarında gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere kupa ve madalyaları Başkan Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından verildi.

"Toroslarımızda her hafta sosyal ve sportif etkinliklerimiz var"

Tüm sporcuları tebrik eden Yılmaz, çocuklarını spora yönlendiren ailelerine de teşekkür ederek, "Çocuklarımızı, Toroslarımızda sırt çantasında raketi ile görmek bizleri gururlandırıyor" dedi.

Toroslar'da her haftanın sosyal ve sportif etkinliklerle geçtiğini belirten Yılmaz, Çevik Belediyecilik anlayışıyla toplumun her katmanına ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Her zaman söylediğimiz gibi Çevik ve Sosyal Belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. Toplumumuzda var olan her yaş grubunun ihtiyaçları, sıkıntıları bizleri ilgilendiriyor. Bu noktada Gönül Bağı Projemizi hayata geçirdik. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde 60 bin çağrı aldık ve vatandaşlarımızın her an yanlarında olduk. Personelimiz bayram da dahil 24 saat çalıştılar. Toroslar Belediyesi olarak hemşehrilerimizle gönül gönüle olduk. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında çocuklarımızın, gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimini de son derece önemsiyoruz. Toroslar Belediyesi olarak her hafta mutlaka sosyal ve sportif etkinliklerle hemşehrilerimizi buluşturuyoruz. Avrupa Spor Haftası kapsamında da personelimiz arası halat çekme yarışması, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik tenis turnuvası düzenledik. Tenis turnuvasında çok güzel karşılaşmalar izledik. Belediyemiz bünyesinde açtığımız tenis kurslarımızda çocuklarımız ve gençlerimiz, antrenörümüz eşliğinde tenis derslerine katılıyorlar. Çocuklarımızın yüzü gülünce bizim de yüzümüz gülüyor. Sporun merkezi Toroslarımızda bu etkinliklerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Yılmaz daha sonra protokol üyeleriyle birlikte dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarına takdim ederek, başarılarının devamını diledi. - MERSİN

Toroslar'a 'Avrupa Spor Haftası' dolu dolu geçti
Toroslar'a 'Avrupa Spor Haftası' dolu dolu geçti
Toroslar'a 'Avrupa Spor Haftası' dolu dolu geçti
Toroslar'a 'Avrupa Spor Haftası' dolu dolu geçti
Toroslar'a 'Avrupa Spor Haftası' dolu dolu geçti
Toroslar'a 'Avrupa Spor Haftası' dolu dolu geçti
Toroslar'a 'Avrupa Spor Haftası' dolu dolu geçti

Toroslar Belediyesi, Toroslar, Mersin, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Toroslar'a 'Avrupa Spor Haftası' dolu dolu geçti - Son Dakika Spor


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