Toroslar Belediyesi Bocce Takımından bir başarı daha - Son Dakika
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Toroslar Belediyesi Bocce Takımından bir başarı daha

11.05.2022 12:01
Toroslar Belediyesi Bocce Takımından bir başarı daha

Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, ilçedeki bocce sahasında düzenlenen Türkiye 1. ve 2. Bocce Ligi 2. etap volo müsabakasında, 1. Lig'de sezonu Türkiye 3'üncüsü olarak tamamladı.

Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, ilçedeki bocce sahasında düzenlenen Türkiye 1. ve 2. Bocce Ligi 2. etap volo müsabakasında, 1. Lig'de sezonu Türkiye 3'üncüsü olarak tamamladı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi de olan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, geçtiğimiz 2 yıldır Türkiye şampiyonluğunu göğüsleyen Toroslar Belediyesi Bocce Takımının aldığı başarılarla gurur duyduklarını söyledi. 5-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen ve 36 takımın katıldığı müsabakada Toroslar Belediyesi Bocce Takımının milli sporcusu Mehmet Can Yakın, erkekler volo basamak dalında, sporcu Sabiha Koçak da kadınlar volo basamak dalında yarıştı. Yaklaşık 10 yıldır Toroslar Belediyesi Bocce Takımı'nda performans gösteren ve yurt dışına transfer olan ilk Türk bocce sporcusu olan Mehmet Can Yakın, desteklerinden dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Mersin İl Temsilcisi ve Toroslar Belediyesi Bocce Takımı Antrenörü Niyazi Kutlay da müsabakaya Türkiye'nin dört bir yanından katılan sporcuları, Toroslar'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kutlay, "Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz, aynı zamanda Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi. Bocce branşına önem veriyor. Spora ve sporcuya sunduğu desteklerinden dolayı Başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

Bu yıl sezonu Türkiye 3'üncüsü olarak tamamlayan takımın yine çıtayı yükselteceğine inandığını kaydeden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise "2019 yılında Dünya Büyükler Bocce Şampiyonası ile Dünya Kadınlar Bocce Kupası'na ilçemizde ev sahipliği yaparak Türk sporuna yakışır bir organizasyonun altına imza attık. Şampiyon sporcularımız, performansları ile Mersin'de ve Türkiye'de bu sporda en iyisi olduklarını elde ettikleri başarılarla kanıtladılar. Tüm sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN

Toroslar Belediyesi Bocce Takımından bir başarı daha
Toroslar Belediyesi Bocce Takımından bir başarı daha

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Toroslar Belediyesi Bocce Takımından bir başarı daha - Son Dakika


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