Toroslar Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Toroslar Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, Türkiye şampiyonu oldu

30.03.2022 14:10
Toroslar Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, Türkiye şampiyonu oldu

Toroslar Belediyesi Spor Kulübü İşitme Engelliler Güreş Takımı, Mersin'de yapılan Okul Sporları İşitme Engelliler Türkiye Birinciliği Müsabakalarında Türkiye şampiyonu oldu.

Toroslar Belediyesi Spor Kulübü İşitme Engelliler Güreş Takımı, Mersin'de yapılan Okul Sporları İşitme Engelliler Türkiye Birinciliği Müsabakalarında Türkiye şampiyonu oldu. Takım; serbest ve grekoromen stilde 7 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları İşitme Engelliler Türkiye Birinciliği Müsabakaları; güreş, atletizm, badminton, basketbol, futsal, masa tenisi ve voleybol branşlarında Edip Buran Spor Salonunda gerçekleştirildi. Türkiye genelinden sporcuların katıldığı müsabakalarına, Toroslar Belediyesi İşitme Engelliler Güreş takımı da katıldı.

Toroslar Belediyesinin sporcuları Muhammed Ali Aşık, Arda Altuncu ve Ahmet Burhan Öz, serbest stil ve grekoromen stilde Türkiye şampiyonu olurken, Halil Mert Kıvrak da serbest stilde Türkiye şampiyonluğunu, grekoromen stilde ise Türkiye ikinciliğini elde etti.

Başkan Yılmaz, şampiyon güreşçileri tebrik etti

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İşitme Engelliler Güreş Takımının kazandığı başarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Kentimizde yapılan Okul Sporları İşitme Engelliler Türkiye Birinciliği Müsabakalarında serbest ve grekoromen stilde mücadele eden işitme engelli güreşçilerimiz, şampiyon olarak göğsümüzü kabarttı. Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyorum" dedi.

Toroslar'da çocukların ve gençlerin çeşitli spor dallarında başarıdan başarıya koştuklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, "Her sporcumuzla ayrı bir gurur duyuyoruz. Toroslar Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanındayız. Ata sporumuz güreşi de gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Toroslar Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika


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