Spor

- Toroslarda binlerce kişi milli takıma destek için meydanlarda

ADANA - Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye ile Hollanda maçı için bin rakımlı Torosların Feke ilçesinde ve Kozan'da bir kurulan dev ekranlarda milli coşku yaşandı.

Adana'nın Toros dağı eteklerinde bulunan Feke ilçesinde kent stadyumunda kurulan dev ekranda A Milli Takım'ın Hollanda ile mücadelesi büyük bir coşku ve heyecanla izleniyor. UEFA, 'bozkurt' işareti nedeniyle Merih Demiral'a iki maç cezaya da tepki gösteren vatandaşlar "bozkurt" işareti yaparak maçı tüm heyecanı ile izliyorlar.

Büyük coşku içinde millilere destek veren vatandaşlar Avrupa'nın çifte standardına da tepki gösterdi. Vatandaşlardan Murat Mercan, milli takımla gurur duyduklarını, tüm engellere rağmen Avrupa'da şampiyon olmak için tüm Türkiye'nin tek yürek olduğunu kaydetti.

Vatandaşların izlemesi için ilçede kent meydanında dev ekran kuran esnaf İbrahim Yorgun ise büyük bir heyecan yaşadıklarını ve ilk yarıdaki gol ile büyük sevinç yaşadıklarını belirtti.