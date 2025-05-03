Torreira'dan Hat-trick: Kariyer Rekoru - Son Dakika
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Torreira'dan Hat-trick: Kariyer Rekoru

Torreira\'dan Hat-trick: Kariyer Rekoru

Torreira, Sivasspor'a attığı golle 4. maçında fileleri havalandırarak kariyer rekorunu kırdı.

03.05.2025 21:20
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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Sivasspor müsabakasıyla bu sezon üst üste 4. maçta rakip fileleri havalandırdı. Torreira toplamda ise gol sayısını 6'ya çıkardı ve kariyer gol rekorunu kırdı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ilk golü Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'dan geldi. Müsabakanın 9. dakikasında sol taraftan Eren Elmalı'nın ortasında ceza sahası içinde Victor Osimhen'in vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural'dan dönen topu kale önünde Torreira tamamladı ve skor 1-0 oldu.

29 yaşındaki futbolcu böylece üst üste 4. maçta da gol sevinci yaşadı. Torreira, ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere toplam gol sayısını da 6'ya çıkardı ve kariyer gol rekorunu kırdı.

En golcü sezonu

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ayrıca en golcü sezonunu yaşıyor. Torreira daha önce 2021-2022 sezonunda Fiorentina, 2015-2016 sezonunda da Pescara formaları giyerken rakip fileleri 5'şer kez havalandırmıştı.

Müsabakaya 11'de başlayan Lucas Torreira'nın yerine 86. dakikada Berkan Kutlu oyuna girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Lucas Torreira, Galatasaray, Sivasspor, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Torreira'dan Hat-trick: Kariyer Rekoru - Son Dakika

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