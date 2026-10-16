Torreira ve Ugochukwu, Galatasaray'ın Gençlerbirliği kafilesinde yer almadı - Son Dakika
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Torreira ve Ugochukwu, Galatasaray'ın Gençlerbirliği kafilesinde yer almadı

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Torreira ve Ugochukwu, Galatasaray\'ın Gençlerbirliği kafilesinde yer almadı
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Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın saat 16.00'da Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı. Başkent kafilesinde kırmızı kart cezalısı Torreira ile Ugochukwu yer almadı.

GALATASARAY, Süper Lig'in 8'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın saat 16.00'da Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Sarı-kırmızılılar, maç öncesindeki son antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmaların ardından sona erdi.

Öte yandan Sarı-kırmızılı ekibin Gençlerbirliği maçının kafile de belli oldu. Kırmızı kart cezalısı Torreira'nın yanı sıra Ugochukwu kadroda yer almadı. Galatasaray'ın Başkent kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Bitshiabu, Jakobs, Sánchez, Sallai, Sara, Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Leao, Abdülkerim Bardakcı, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Nhaga, Batrakov, Kazımcan Karataş, Lemina."

Kaynak: DHA
GençlerbirliğiGalatasaraySporSon Dakika

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