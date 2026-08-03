Torrente, Kırgızistan Grand Prix'sinde zafer kazandı - Son Dakika
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Torrente, Kırgızistan Grand Prix'sinde zafer kazandı

Torrente, Kırgızistan Grand Prix\'sinde zafer kazandı
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Shaun Torrente, Kırgızistan Grand Prix'sini kazanarak şampiyona liderliğini yeniden ele geçirdi.

UIM F1H2O Dünya Şampiyonası tarihinde Orta Asya'da ilk kez düzenlenen Kırgızistan Grand Prix'sinde elde ettiği zaferle hem organizasyon tarihine geçen hem de yeniden şampiyona liderliğine yükselen Victory Team pilotu Shaun Torrente, bu zaferin kendisi için çok özel olduğunu söyledi.

Uluslararası Motorlu Su Sporları Birliği (UIM) F1H2O Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı olan ve organizasyon tarihinde Orta Asya'da ilk kez düzenlenen Kırgızistan Grand Prix'sini kazanan Victory Team pilotu Shaun Torrente, yarışın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

Kariyerinin en anlamlı galibiyetlerinden birini elde ettiğini belirten Torrente, Kırgızistan Grand Prix'sinin ilk kazananı olmanın kendisi için unutulmaz bir anlam taşıdığını söyledi. Torrente, "Bu çok özel. Bunu kimse asla elimden alamaz. Rekor kitaplarında ne yazarsa yazsın, Kırgızistan'daki bu Grand Prix'in ilk kazananı benim ve bu harika bir şey" dedi.

"Rakım ve Issık Göl'deki farklılıklar çok zorlayıcıydı"

Issık Göl'de gerçekleştirilen organizasyonda damalı bayrağı ilk sırada gören Amerikalı pilot, tarihi başarıya imza atarken, takımının hafta sonu boyunca ortaya koyduğu performansın zaferde büyük pay sahibi olduğunu ifade etti. Rakım şartları, Issık Göl'ün farklı yapısı ve dünya çapındaki rakiplerle mücadele etmenin yarışın en zorlayıcı yönleri olduğunu aktaran Torrente, "Farkı oluşturan şey ilk olarak takımımdı. Bütün hafta sonu tekneyi hazırlayarak ve harika bir hale getirerek muazzam bir iş çıkardılar. En zorlayıcı olan her zaman harika rakiplerdir. Yarıştığımız tüm insanlar dünya standartlarında, en iyiler. Bu yüzden bu seviyede kazanmak çok zor. ve tabii ki rakım ve Issık Göl'deki farklılıklar da çok zorlayıcıydı" ifadelerini kullandı.

"Beşinci şampiyonluğum için çabalıyorum"

Şampiyona liderliğini yeniden ele geçirdiğinin altını çizen deneyimli pilot, hedefinin kariyerindeki beşinci dünya şampiyonluğu olduğunu vurguladı. Torrente, "Kendime çok güveniyorum. Şampiyona liderliğini tekrar ele geçirdim. Beşinci şampiyonluğum için çabalıyorum, yani bu hedef hala canlı. 'Beşinci şampiyonluk yarışı' devam ediyor" diye konuştu.

"Dürüst olmak gerekirse inanılmaz bir deneyimdi"

Torrente, Kırgızistan'daki yarış boyunca kendisine büyük ilgi gösteren seyircilere de teşekkür ederek atmosferden çok etkilendiğini söyledi. İnanılmaz bir deneyim yaşadığını dile getiren Amerikalı sporcu, "Geldikleri için herkese çok teşekkür ederim. Kazandıktan sonra tribünlerin yanında durduğumda çok heyecanlıydılar. O kadar çok insan vardı ki, onların enerjisini gerçekten hissedebildim. Dürüst olmak gerekirse inanılmaz bir deneyimdi ve ne kadar çok sevdiklerini görmek harikaydı. Bu yüzden geldikleri için onlara sadece teşekkür etmek istiyorum ve umarım keyif almışlardır" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA

Kırgızistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Torrente, Kırgızistan Grand Prix'sinde zafer kazandı - Son Dakika

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