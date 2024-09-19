Tortumspor'un Maçlarını Oynayacağı Stat İncelendi

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Bu sezon Erzurum'u Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek olan Tortumspor'un maçlarını oynayacağı statta incelemeler yapıldı.

Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Tortum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Asım Kasapoğlu, Tortumspor'un BAL Liginde maçlarını oynayacağı statta incelemelerde bulundu.

Tarihinde ilk kez BAL'da boy gösterecek olan Yeşil-beyazlı takımın maçlarını oynayacağı sahayı inceleyen protokol, sentetik zemine sahip sahada, tribünlerde ve soyunma odalarında son kontrolleri yaparak stat yetkililerinden bilgi aldılar.

İncelemelere katılan Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Yeşil-beyazlı kulübe 2024-2025 sezonunda BAL'da başarı dileklerini iletti. - ERZURUM