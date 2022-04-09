TOSFED'den İstanbul Park Pisti işletmesine yönelik açıklama - Son Dakika
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TOSFED'den İstanbul Park Pisti işletmesine yönelik açıklama

09.04.2022 21:44
TOSFED'den İstanbul Park Pisti işletmesine yönelik açıklama

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), İstanbul Park Pisti'nin işletmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), İstanbul Park Pisti'nin işletmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

TOSFED'in açıklamasında, İstanbul Park Pisti'ni işleten şirket tarafından yapılan ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmayan açıklamalara cevap verme zorunluluğu doğduğu belirtilerek, öncelikle kamuoyunun aydınlanması ve olası kamu zararının engellenmesi adına federasyonun yönelttiği sorulara cevap beklendiği ifade edildi.

Federasyonun Formula 1 İstanbul yarışlarının sevk ve idaresini yaklaşık 800 kişilik ekiple gerçekleştirdiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arazisi vakıf mülkiyetinde olan Formula 1 pistini kendi malı zanneden, tesisi ekseriyetle otopark alanı ve ikinci el oto pazarı olarak kullanan, milli sporcularımızı piste dahi sokmayan, senelerdir tek bir ulusal yarış dahi düzenlenmesine izin vermeyen, hiçbir uluslararası yarış serisi ile anlaşması olmayan bu şirketin, hayal ürünü olan 85 milyon dolarlık 'bakım-onarım' harcamasını belgelendirmesini bekliyoruz. Zira bu beyanlar somut veriler, belgeler ile kanıtlanmadığı sürece bir anlam ifade etmemektedir."

Açıklamada, Formula 1 İstanbul'da TOSFED ekibine bozuk kumanya dağıtıldığı ve gerekli ihtiyaçlarının giderilmediği belirtilerek, "Formula 1 Türkiye haftasında federasyon başkanımızın otomobili, üzerinde gerekli tüm FIA ve F1 izinleri bulunmasına rağmen yaklaşık bir saat boyunca pistin ana kapısında kasten bekletilmiş, FIA ve Formula 1 yönetiminin araya girmesiyle içeri alınmış, ancak ana kapıda aracı yumruklanmış ve başkan yardımcımız, işletmecinin güvenlik personeli tarafından darp edilmeye çalışılmış, bu saldırı polis tarafından engellenmiştir. Tüm bu sürecin kamera kayıtları federasyonumuzda bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Federasyon yönetimine organizasyonun başarısıyla ilgili FIA ve Formula 1 yönetiminden teşekkür mektubu geldiği vurgulanarak, "Formula 1 pistinin, tekrar gerçek sahibi olan sporcularımızın, halkın ve Türk sporunun kullanımına açılması için haklı mücadelemizin sonuna kadar devam edeceğine ve otomobil sporları açısından pistte yaşanan bu kara dönemin yakında sona ereceğine dair inancımız tamdır." ifadelerine yer verildi.

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, İstanbul Park, Formula 1, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TOSFED'den İstanbul Park Pisti işletmesine yönelik açıklama - Son Dakika


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