Spor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve FIAT işbirliğiyle düzenlenen "TOSFED Yıldızını Arıyor 2024" elemeleri Kocaeli'de gerçekleştirildi.

TOSFED'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 yaş ve altı gençleri otomobil sporlarına kazandırmayı hedefleyen proje kapsamında TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen eleme yarışlarına, 355 erkek 29 kadın olmak üzere toplam 384 sürücü katıldı.

Sürücüler, teorik eğitimlerin ardından yarış otomobilleriyle zamana karşı yarıştı.

6 gün boyunca devam eden elemeler sonunda 45 erkek ve 5 kadın sürücü, 22-24 Ağustos'ta ileri seviye eğitimlerine ve final elemelerine katılmaya hak kazandı.

Söz konusu final elemleri sonunda en hızlı 10 erkek ve 4 kadın sürücü, 3 yarışlık "2024 TOSFED Yıldızını Arıyor" serisinde hiçbir bedel ödemeden Fiat Egea yarış otomobilleriyle yarışma imkanı bulacak.

Yarışlar, 28-29 Eylül ve 17 Kasım tarihlerinde koşulacak.