TÖSSED'de Yeni Yönetim Kurulu Göreve Başladı - Son Dakika
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TÖSSED'de Yeni Yönetim Kurulu Göreve Başladı

11.06.2026 15:29
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TÖSSED'in yeni başkanı Tamer Oyguç, özel sporcuların potansiyeline inançlarını vurguladı.

Türkiye Özel Sporcular Eğitim ve Rehabilitasyon Derneğinde (TÖSSED) yeni yönetim kurulu görevine başladı.

TÖSSED'den yapılan açıklamaya göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen olağan genel kurulun ardından Dilek Sabancı onursal başkan olurken, başkanlığa ise Tamer Oyguç seçildi.

Derneğin kurulduğu ilk günden bu yana özel sporcuların hayatına dokunan ve onlara rehberlik eden Dilek Sabancı, onursal başkan olarak Özel Olimpiyatlar Türkiye'ye ilham vermeye ve rehberlik etmeye devam edecek.

Yeni başkan Tamer Oyguç, yaptığı açıklamada, özel sporcuların potansiyeline inançlarının tam olduğunu belirterek "Dilek Sabancı'nın yıllardır büyük bir özveriyle taşıdığı bu kıymetli bayrağı devralmak benim ve yönetim kurulumuz için çok büyük bir onur. Özel sporcularımızın potansiyeline olan inancımız tam. Yeni dönemde de aynı şefkatle ama daha yoğun bir dinamizm ve enerjiyle çalışacağız. Amacımız, 'Oyun Birlikte, Hayat Birlikte' mottosuyla özel bireylerimizin sporla dünyayı güzelleştirmesine daha fazla alan açmak." ifadelerini kullandı.

Tamer Oyguç'un başkan olduğu yeni yönetim kurulunda Murat Mazhar Ağca ve Ebru Çıdal başkan yardımcılığını üstlenecek. Ülke Direktörlüğü görevini ise Murat Mazhar Ağca yürütmeye devam edecek.

Kaynak: AA

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