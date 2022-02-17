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Tosyaspor, Kaymakam Özen'i maça davet etti - Son Dakika

Tosyaspor, Kaymakam Özen'i maça davet etti

17.02.2022 10:03
Tosyaspor, Kaymakam Özen'i maça davet etti

Kastamonu 1.Amatör Lig'inde mücadele eden Tosyaspor Yönetimi Kaymakam A. Ferhat Özen'i makamında ziyaret ederek hafta sonu oynayacağı Ormanspor maçına davet etti.

Kastamonu 1.Amatör Lig'inde mücadele eden Tosyaspor Yönetimi Kaymakam A. Ferhat Özen'i makamında ziyaret ederek hafta sonu oynayacağı Ormanspor maçına davet etti.

Kastamonu 1.Amatör Lig'inde şampiyonluk için mücadele eden Tosyaspor Kulübü Başkanı Sefa Abayın, yönetimi ve oyuncuları A. Ferhat Özen'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Tosyaspor yönetimi, Kaymakam Özen'i hafta sonu Ormanspor ile karşılaşacakları maça davet etti. Tosyaspor Kulübü Başkanı Sefa Abayın ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu kendi sahamızda ve seyircimiz önünde Ormanspor ile kritik bir maça çıkacağız. Bu maçta alacağımız 3 puan bizim için şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım olacak. Takım olarak hazırlıklarımıza ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu önemli maç öncesi ilçe Kaymakamız A. Ferhat Özen'i makamında ziyaret ederek kendisini maça davet ettik" dedi.

Tosya Kaymakamı Özen ise, "Tosyaspor yöneticilerinin ve futbolcuların yapmış oldukları bu davetten ve ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabi ki hafta sonu oynayacağımız bu kritik maçta takımımızın yanında olup tribünde yerimizi alacağız. Tosyaspor takımına şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yöneticiler, Kaymakam Özen'e Tosyaspor forması ve atkısı hediye etti. - KASTAMONU

Tosyaspor, Kaymakam Özen'i maça davet etti
Tosyaspor, Kaymakam Özen'i maça davet etti
Tosyaspor, Kaymakam Özen'i maça davet etti

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Ferhat Özen, Amatör Lig, Kastamonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tosyaspor, Kaymakam Özen'i maça davet etti - Son Dakika Spor


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