Fenerbahçe, 3-0 kazandığı mücadelenin rövanşında Belçika takımı Union Saint- Gilloise'a 1-0 yenilerek Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıkmayı başardı. Başkanı Ali Koç ise sezon başından beri Kadıköy'de izlemediği takımını bugün yalnız bırakmadı.
Normal zamanlarda maçlara gitmeyerek totem yaptığı bilinen Ali Koç, dün yaptığı açıklamada UEFA Başkanı Ceferin'in maça geleceğini ifade ederek zorunlu olarak stada geleceğini söylemişti.
Maçlara gitmeyerek totem yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA başkanı Ceferei'nin ziyareti nedeniyle stattaki yerini aldı. Sarı-lacivertliler sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Totem yapmakta haksız değilmiş! Ali Koç maça gitti, Fenerbahçe yenildi - Son Dakika
TFF, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti. TFF'nin internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı eleyerek çeyrek finale yükseldiği belirtildi ve Fenerbahçe'ye bundan sonraki turlarda başarılar dilendi.
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında 1-0 yenilse de çeyrek finale yükseldi. Teknik direktör İsmail Kartal, maç sonrası yaptığı açıklamada camiaya hayırlı olsun dileklerini iletti. Ayrıca, Süper Kupa finalinin daha uygun bir tarihte oynanmasını istediklerini belirtti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını eleyerek çeyrek finale yükseldi. Teknik direktör İsmail Kartal, turu geçmenin sevincini camia ve ülke adına paylaştı. Ancak yoğun maç temposunun sakatlıklara sebep olduğunu belirten Kartal, Süper Kupa maçının tarihinin kendilerini zorlayacağını ifade etti. Ayrıca, Kartal hedeflerinin lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Kupa'da şampiyonluk olduğunu vurguladı.
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