Totem yapmakta haksız değilmiş! Ali Koç maça gitti, Fenerbahçe yenildi

Ali Arslan:

FB çok büyük iş başardı, öyle bir rakibi elediki,kabul edelim Türkiye nin çok geride kaldığının göstergesiydi bu takım,dikine oynayanlar,hızlı paslar hava hakimiyeti teknik kapasite fiziksel üstünlük yerinde kompakt oyun,şahane bir takım union, göreceksiniz bu takımdan enaz 3 4 oyuncu premier lige veya diğer büyük kuluolere gider,maçı izlerken Türkiye Ligi'nde olsa diye düşündüm bu takım,şuanda hakemlerin itmesiyle lider olan takımı her iki maçta 8 ler Prag dan beter ederdi,neyse tebrikler FB.