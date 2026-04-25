Tottenham 2026 yılında ilk kez kazandı
Tottenham 2026 yılında ilk kez kazandı

Tottenham 2026 yılında ilk kez kazandı
25.04.2026 19:13
Premier Lig'in 34. haftasında Tottenham, Wolverhampton'ı 1-0 yenerek ligde kalma umutlarını korudu. Premier Lig'de 15 maç sonra kazanan İngiliz devi, 2026 yılında ilk kez 3 puana uzandı.

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Wolverhampton ile Tottenham karşı karşıya geldi. Molineux'da oynanan mücadeleyi Tottenham, 1-0'lık skorla kazandı.

PALHINHA'DAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Mücadele son anlara kadar golsüz eşitlikle devam ederken, Tottenham'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada Joao Palhinha kaydetti.

2026 YILINDA İLK KEZ KAZANDILAR

Bu sonuçla birlikte ligde 15 maç aradan sonra kazanan Tottenham, 2026 yılında da ilk kez 3 puana uzanarak 34 puana yükseldi ve ligde kalma umutlarını korudu. Küme düşmesi kesinleşen Wolverhampton ise 17 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Tottenham, Aston Villa deplasmanına gidecek. Wolverhampton, sahasında Sunderland'i konuk edecek.

Son Dakika Spor Tottenham 2026 yılında ilk kez kazandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Tottenham 2026 yılında ilk kez kazandı - Son Dakika
