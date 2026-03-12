Tottenham\'da Igor Tudor: O maç kaderini belirleyecek

Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Tottenham'da teknik direktör Igor Tudor'un geleceği tartışma konusu oldu. İngiliz basını, takım içinde Hırvat teknik adama olan güvenin ciddi şekilde sarsıldığını yazdı.

ATLETICO MADRID YENİLGİSİ BARDAĞI TAŞIRDI

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Atletico Madrid'e 5-2 mağlup olan Tottenham'da kriz büyüdü. İngiliz basınından The Times'ın haberine göre ağır yenilgi sonrası soyunma odasında gerilim arttı.

Haberde, özellikle Tudor'un maç öncesi ve karşılaşma sırasında kaleciler Vicario ile Kinsky'ye karşı sergilediği tavrın takım içinde büyük şaşkınlık yarattığı ifade edildi.

OYUNCULARIN SAYGISINI KAYBETTİ İDDİASI

The Times'ın haberine göre Tottenham kadrosundaki birçok futbolcu Igor Tudor'a olan saygısını kaybetmiş durumda. Takım içindeki bu durumun performansı da olumsuz etkilediği öne sürüldü.

LIVERPOOL MAÇI KADERİNİ BELİRLEYEBİLİR

İngiliz basını, hafta sonunda Liverpool'a karşı alınacak sonucun Tudor'un geleceğini belirleyebileceğini yazdı. Olası bir kötü sonucun ardından Tottenham yönetiminin teknik direktör değişikliğine gidebileceği iddia edildi.

Igor Tudor yönetiminde Premier Lig'de üç maça çıkan Tottenham, Arsenal'e 4-1, Fulham'a 2-1 ve Crystal Palace'a 3-1 mağlup oldu. Londra ekibi bu süreçte 10 gol yerken sadece 3 gol atabildi.