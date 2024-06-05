Tottenham Hotspur'da 4 oyuncunun sözleşmesi uzatılmadı - Son Dakika
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Tottenham Hotspur'da 4 oyuncunun sözleşmesi uzatılmadı

Tottenham Hotspur, yeni sezon öncesinde kadro çalışmalarına devam ederken, Eric Dier, Ivan Perisic, Ryan Sessegnon ve Japhet Tanganga ile sözleşme uzatılmama kararı aldı. Kulüp, oyunculara teşekkür ederken gelecekte en iyi dileklerini iletti.

05.06.2024 11:54
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İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu 5'inci sırada tamamlayan Tottenham Hotspur'da yeni sezon öncesinde kadro çalışmalarına devam ediyor.

Londra ekibinde transfer çalışmaları devam ederken, teknik direktörü Ange Postecoglou takımdan gidecek isimleri de belirlemiş durumda. İngiliz ekibinde sözleşmeleri sona eren Japhet Tanganga, Ryan Sessegnon, Eric Dier ve Ivan Perisic ile sözleşme uzatılmama kararı alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 4 futbolcuya emekleri için teşekkür edilirken; "Eric Dier, Ivan Perisic, Ryan Sessegnon ve Japhet Tanganga'ya kulübe verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor ve onlara gelecekte en iyi dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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