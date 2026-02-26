Tour of Antalya, 12 Mart\'ta başlayacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve UCI 2026 Yol Bisikleti Takvimi'nde UCI Europe Tour 2.2 kategorisinde yer alan Tour of Antalya, bu yıl tarihinde ilk kez 29 takım ve 174 sporcu ile start alacak.

Tour of Antalya 2026, 12-15 Mart tarihlerinde dört etap üzerinden gerçekleştirilecek. 2026 yılında tüm etap startları 4 gün boyunca The Land of Legends'tan verilecek.

Tour of Antalya 2026 Rotası:

1. Gün: 12 Mart- The Land of Legends -Erdal İnönü Parkı (145 km)

2. Gün: 13 Mart- The Land of Legends- The Land of Legends (138 km)

3. Gün: 14 Mart- The Land of Legends- Saklıkent Kayak Merkezi (Kraliçe Etap) (87,7 km)

4. Gün: 15 Mart- The Land of Legends- Atatürk Parkı (142,4 km)

Kraliçe etap olarak öne çıkan Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki tırmanış, genel klasmanın şekillenmesinde yarışın en kritik bölümlerinden biri olacak. Parkur, zorlu yapısıyla sportif rekabeti üst seviyeye taşırken; Perge Antik Kenti, Silyon Antik Kenti, Doyran Göleti, Kaleiçi ve Konyaaltı Sahili gibi Antalya'nın kültürel ve turistik değerlerini de uluslararası izleyiciyle buluşturacak.

Tour of Antalya 2026, ulusal ve uluslararası yayınlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak. Yarışın 4. etabı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak, ayrıca organizasyon için hazırlanan 52 dakikalık özel program Eurosport'ta iki kez ekranlara gelecek. Tüm etapların start ve finiş noktalarındaki heyecan, SportsTV canlı yayınlarıyla izleyicilere aktarılacak.

Metin Cengiz: "Tour of Antalya, Antalya ve Türkiye için Büyük Değer Taşıyor"

Antalya'nın tarihi miraslarından biri olan Hadrian (Hadrianus) Kapısı'nda düzenlenen Tour of Antalya basın toplantısında konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Tour of Antalya'nın Antalya ve Türkiye için sportif ve turizm değerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek olan Tour of Antalya, kısa süre içerisinde şehrimizin ve ülkemizin en önemli uluslararası spor organizasyonlarından biri haline gelmiştir. Antalya'mız; doğal güzellikleri, iklimi ve sahip olduğu güçlü turizm altyapısıyla yalnızca önemli bir tatil destinasyonu olmakla kalmayıp, Tour of Antalya gibi marka organizasyonlar sayesinde sporla, doğayla ve sürdürülebilir yaşam anlayışıyla bütünleşmiş çağdaş bir dünya kenti olarak da öne çıkmaktadır. Bu tür uluslararası organizasyonların; bisiklet altyapı yatırımlarının artmasına, bisiklete binen kişi sayısının artmasına ve ülkemizde bisiklet sporunun gelişimine önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Federasyon olarak, ev sahipliği yaptığımız tüm organizasyonlarda 'Bir bisiklet yarışının ötesinde' anlayışını benimsiyoruz. Antalya'nın uluslararası takımlar için önemli bir kamp merkezi haline gelmesi, bu organizasyonlardan ilhamla kurulan Türk takımlarımız ve yarışı izleyen çocuklarımızın, gençlerimizin kurduğu hayaller bunun en somut göstergesidir."

Tour of Antalya 2026'da 7 Türk Takımı Uluslararası Arenada

UCI Europe Tour 2.2 kategorisinde yer alan Tour of Antalya 2026'ya 14 farklı ülkeden 29 takım ve 174 sporcu katılım sağlayacak. Rekor katılımın yaşandığı organizasyonda 7 Türk takımı da start alacak. Spor Toto Cycling Team, Konya Büyükşehir Belediye Spor, MBB Continental Cycling Team, İstanbul Team, Konya Gelişim Spor Kulübü, Gebiz Spor Kulübü ve Antalya Spor Kulübü, Tour of Antalya 2026'da Türkiye'yi temsil edecek.

Tour of Antalya 2026 takımları şöyle:

1.Almaty Continental Team (Kazakistan)

2. Antalya Spor Kulübü (Türkiye)

3. APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery (ABD)

4. ASC Monsters Indonesia (Endonezya)

5. Azerbaijan National Team (Azerbaycan)

6. Bike Aid (Almanya)

7. China Anta - Mentech Cycling Team (Çin)

8. China Chermin Cycling Team (Çin)

9. CLN - Kosovo (Kosova)

10. Gebiz Spor Kulübü (Türkiye)

11. Hucare Factory Team (Almanya)

12. İstanbul Team (Türkiye)

13. Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye)

14. Konya Gelişim Spor Kulübü (Türkiye)

15. Les Rouleurs (Kanada)

16. Li Ning Star (Çin)

17. MBB Continental Cycling Team (Türkiye)

18. Mazowsze Serce Polski (Polonya)

19. National Team of Kazakhstan (Kazakistan)

20. Project Echelon Racing (ABD)

21. Rembe | rad-net (Almanya)

22. Shimano Racing Team (Japonya)

23. Soudal Quick-Step Devo Team (Belçika)

24. Spor Toto Cycling Team (Türkiye)

25. Team Amani (Ruanda)

26. Team Huansheng (Çin)

27. Team Vino (Kazakistan)

28. Uzbekistan National Team (Özbekistan)

29. Wibatech Lubelskie Pera Polski (Polonya) - ANTALYA