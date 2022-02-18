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Tour of Antalya, karbon emisyonunu 2022 yılında ciddi oranda düşürdü - Son Dakika

Tour of Antalya, karbon emisyonunu 2022 yılında ciddi oranda düşürdü

18.02.2022 10:58
Tour of Antalya, karbon emisyonunu 2022 yılında ciddi oranda düşürdü

Antalya'da 10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında 'İklim Değişikliği Farkındalığı' temasıyla gerçekleştirilen profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya powered by AKRA, hibrit araçlar alanında önemli bir iş birliğine imza atarak karbon emisyonunu ciddi oranda düşürdü.

Antalya'da 10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında 'İklim Değişikliği Farkındalığı' temasıyla gerçekleştirilen profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya powered by AKRA, hibrit araçlar alanında önemli bir iş birliğine imza atarak karbon emisyonunu ciddi oranda düşürdü.

Bisikletçileri parkur içinde takip edebilen peloton araçlarını 12 adet hibrit araç ile değiştiren Tour of Antalya powered by AKRA; böylece toplamda, araç başına yaklaşık 700 km'lik yolculukları hibrit araçlarla yapmış oldu.

Dünyanın sürdürülebilir geleceğine dikkat çekmek için 2022 yılı temasını "İklim Değişikliği Farkındalığı" olarak seçen Tour of Antalya, böylece doğanın korunması için katma değer oluşturmuş oldu. Çevre dostu araçlar için tüm markalardan önce, 1970'li yıllarda çalışmalarına başlayan Toyota; karbon emisyon oranını 2050 yılında, 2010 yılına göre yüzde 90 oranında düşürme vizyonundan hareketle Tour of Antalya'nın temasına destek sağlamış oldu.

İklim değişikliği farkındalık sürüşü, milyonlarca kişiye farkındalık oluşturdu

Teması çerçevesinde özel bir etkinliğe de imza atan Tour of Antalya 2022, 13 Şubat 2022 Pazar günü gerçekleştirdiği İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü'nde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i de ağırlamış, bu sürüş sayesinde bisikletin alternatif bir ulaşım aracı olması gerektiği mesajını milyonlarca kişiye ulaştırmıştı.

Tour of Antalya, bu yıl ilk kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya liderleri tarafından kabul edilen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı - UNDP'nin "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"nı da sahiplenmişti. Organizasyon, 17 maddeden oluşan "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"nda "Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam" (madde 3), "Temiz Su ve Sanitasyon" (madde 6), "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" (madde 11), "Sorumlu Üretim ve Tüketim" (madde 12) ve "İklim Eylemi" (madde 13) maddelerine dikkat çekmişti. - İSTANBUL

Tour of Antalya, karbon emisyonunu 2022 yılında ciddi oranda düşürdü
Tour of Antalya, karbon emisyonunu 2022 yılında ciddi oranda düşürdü

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Birleşmiş Milletler, Tragger, Antalya, Karbon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tour of Antalya, karbon emisyonunu 2022 yılında ciddi oranda düşürdü - Son Dakika Spor


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