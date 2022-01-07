Üye Girişi
Antalya Bisiklet Turu için hazırlıklar devam ediyor - Son Dakika

Antalya Bisiklet Turu için hazırlıklar devam ediyor

07.01.2022 16:08
Antalya Bisiklet Turu için hazırlıklar devam ediyor

Bu yıl 10-13 Şubat tarihlerinde 4'üncüsü düzenlenecek Antalya Bisiklet Turu (Tour Of Antalya) için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Bu yıl 10-13 Şubat tarihlerinde 4'üncüsü düzenlenecek Antalya Bisiklet Turu (Tour Of Antalya) için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Bir otelde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun yanı sıra, ilçe kaymakamları, STK temsilcileri, bürokratlar ve turizmciler katıldı.

???????Vali Yazıcı, yarışın Antalya'nın tanıtımı için çok önemli olduğunu belirterek, başarılı bir organizasyon gerçekleştirilebilmesi adına herkesin el birliği ile çalışması gerektiğini söyledi.

Tour Of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney, yarış hakkında toplantıya katılanları bilgilendirirken, yarış direktörü Mutlu Erçevik de etaplar hakkında bilgi verdi.

Güney, dördüncü kez gerçekleştirilecek olan yarışın bu sene daha zorlu geçeceğini belirterek, "Etapları yarışımıza katılan takımların güçlerine göre belirliyoruz. O nedenle bu sene etapları zorlaştırdık." ifadelerini kullandı.

Her yıl belirlenen temalarıyla da fark yaratan Tour of Antalya'nın 2022 yılı teması ise iklim değişiklikleri ve etkileri ile mücadele için harekete geçmek adına "İklim Değişikliği" olarak belirlendi.

???????Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2022 takviminde de yer alan ve 2.1 kategorisinde gerçekleştirilecek dev organizasyonun etap programı ise şu şekilde olacak:

10 Şubat 2022: Antalya - Antalya

11 Şubat 2022: Kemer - Antalya

12 Şubat 2022: Aspendos - Termessos

13 Şubat 2022: Side – Antalya???????

Antalya Bisiklet Turu için hazırlıklar devam ediyor
Antalya Bisiklet Turu için hazırlıklar devam ediyor
Antalya Bisiklet Turu için hazırlıklar devam ediyor
Antalya Bisiklet Turu için hazırlıklar devam ediyor
Antalya Bisiklet Turu için hazırlıklar devam ediyor
Antalya Bisiklet Turu için hazırlıklar devam ediyor
Antalya Bisiklet Turu için hazırlıklar devam ediyor

YORUMLAR
500

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalya Bisiklet Turu için hazırlıklar devam ediyor - Son Dakika Spor


Sahile vuran yunusu kurşunlayarak öldürdüler Sahile vuran yunusu kurşunlayarak öldürdüler         
17:21
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Çin'de ortalığı savaş alanına çeviren patlama! 20'den fazla kişi mahsur kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor Çin'de ortalığı savaş alanına çeviren patlama! 20'den fazla kişi mahsur kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor         
15:55
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor         
15:11
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42

Son Dakika Haberleri
17:20 Sahile vuran yunusu kurşunlayarak öldürdüler
17:14 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?
17:12 FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak
17:11 Twitch operasyonunda 39 kişi adliyeye sevk edildi
16:58 Vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı!
16:54 Dünya gündeminin zirvesinde Ali Koç var! Taraftarın çağrısı dünyayı ayağa kaldırdı
16:53 Fed fırtınası yaklaşıyor! Faiz artırımı ne zaman olacak? Türkiye nasıl etkilenir?
16:49 TFF'den maç erteleme çağrılarına yanıt: Pozitif vakalar nedeniyle müsabakalar ertelenemez
16:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler
16:36 Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 17:40:06. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Bisiklet Turu için hazırlıklar devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement