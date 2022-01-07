Antalya Bisiklet Turu için hazırlıklar devam ediyor

Bu yıl 10-13 Şubat tarihlerinde 4'üncüsü düzenlenecek Antalya Bisiklet Turu (Tour Of Antalya) için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Bir otelde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun yanı sıra, ilçe kaymakamları, STK temsilcileri, bürokratlar ve turizmciler katıldı.

???????Vali Yazıcı, yarışın Antalya'nın tanıtımı için çok önemli olduğunu belirterek, başarılı bir organizasyon gerçekleştirilebilmesi adına herkesin el birliği ile çalışması gerektiğini söyledi.

Tour Of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney, yarış hakkında toplantıya katılanları bilgilendirirken, yarış direktörü Mutlu Erçevik de etaplar hakkında bilgi verdi.

Güney, dördüncü kez gerçekleştirilecek olan yarışın bu sene daha zorlu geçeceğini belirterek, "Etapları yarışımıza katılan takımların güçlerine göre belirliyoruz. O nedenle bu sene etapları zorlaştırdık." ifadelerini kullandı.

Her yıl belirlenen temalarıyla da fark yaratan Tour of Antalya'nın 2022 yılı teması ise iklim değişiklikleri ve etkileri ile mücadele için harekete geçmek adına "İklim Değişikliği" olarak belirlendi.

???????Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2022 takviminde de yer alan ve 2.1 kategorisinde gerçekleştirilecek dev organizasyonun etap programı ise şu şekilde olacak:

10 Şubat 2022: Antalya - Antalya

11 Şubat 2022: Kemer - Antalya

12 Şubat 2022: Aspendos - Termessos

13 Şubat 2022: Side – Antalya???????