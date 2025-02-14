Tour Of Pedalia Yarışları Antalya\'da Başladı

Spor

Tour Of Pedalia Uluslararası Bisiklet Yarışları, Antalya'da başladı.

Prolog yarışı ile başlayan organizasyonda, sporcular bireysel performanslarını sergiledi. 2,6 kilometrelik özel parkurda tur atan sporcular, zamana karşı mücadele verdi.

Yarın gerçekleştirilecek yol yarışının sıralamasına etkisi olan yarışta birinciliği Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Burak Abay, ikinciliği aynı kulüpten Samet Bulut, üçüncülüğü Spor Toto Continental Takımı'ndan Ahmet Örken elde etti.

İlk gün gerçekleşen etabın ardından Tour Of Pedalia'nın mavi mayosu Burak Abay'ın, "en genç sporcu mayosu" olan beyaz mayo Kazakistan'ın Team Vino Takımı'ndan Mikail Podlojni'nin oldu.

Yarın 140 kilometrelik yol yarışı ile devam edecek Tour Of Pedalia, 16 Şubat Pazar günü sona erecek. ???????