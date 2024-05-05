TPAO Batman Petrolspor, TFF 2. Lig şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika
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TPAO Batman Petrolspor, TFF 2. Lig şampiyonluğunu kutladı

TPAO Batman Petrolspor, TFF 2. Lig şampiyonluğunu kutladı

TPAO Batman Petrolspor, TFF 2. Lig'e yükselmesinin ardından düzenlenen programla şampiyonluğunu kutladı. Valilik önünde gerçekleşen kutlamada Haluk Levent ve Big Bando grubu sahne aldı. Batman Valisi Ekrem Canalp, takıma şampiyonluk sözü verdi ve 2025 yılında da şampiyon olacaklarına inandığını belirtti. Programda ayrıca takıma emeği geçenlere plaket verildi.

05.05.2024 23:57
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TFF 2. Lig'e yükselen TPAO Batman Petrolspor, düzenlenen programla şampiyonluğunu kutladı.

Kulüp tarafından Valilik önünde düzenlenen kutlamada, sanatçı Haluk Levent ve Big Bando grubu sahne aldı.

Programda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Diyarbakır Bölge Müdürü Serkan Bayhan, sporculara şampiyonluk kupasını verdi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, programda yaptığı konuşmada, 2023 yılında şampiyonluk sözü verdiklerini ve TPAO Batman Petrolspor'un şampiyon olduğunu söyledi.

TPAO Batman Petrolspor'un 2. Lig'de de şampiyon olacağına inandığını belirten Canalp, "Aynen bu yıl yaptığımız gibi yönetimiyle, taraftar gruplarıyla ama hepsinden öte bütün Batman olarak, 647 bin Batmanlı olarak bir ve bütün olursak 2025 yılında yine şampiyon biziz." dedi.

Programda, takıma emeği geçenlere plaket verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TPAO Batman Petrolspor, TFF 2. Lig şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika

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