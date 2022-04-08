Trabzon, boks ve güreşteki başarısını olimpiyatlara taşımak istiyor - Son Dakika
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Trabzon, boks ve güreşteki başarısını olimpiyatlara taşımak istiyor

08.04.2022 11:08
Trabzon, boks ve güreşteki başarısını olimpiyatlara taşımak istiyor

Trabzon'da boks ve güreş branşında Avrupa Şampiyonaları'ndan madalyalar alarak dönen sporcular, hedeflerini olimpiyat olarak belirledi.

Trabzon'da boks ve güreş branşında Avrupa Şampiyonaları'ndan madalyalar alarak dönen sporcular, hedeflerini olimpiyat olarak belirledi.

Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda milli boksör Kerem Özmen 63,5 kiloda altın madalya kazanırken, Mehmet Han Çınar 51 kiloda, Emir Büyükdağ da 92 kiloda bronz madalya elde etti. Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ise Yağmur Çakmak 65 kiloda, Mehtap Gültekin de 76 kiloda bronz madalya kazandı.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner, AA muhabirine, boks ve güreşte Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen derecelerden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Bu sportif başarıların artması için hep birlikte çalıştıklarını belirten Çetiner, "Trabzon bir spor şehri. Şu anda da biz zaten bu sloganı kullanıyoruz. Yıllardan beri Trabzon'un güçlü spor altyapısı var. Bu kent, sağlam altyapısıyla Busenaz Sürmeneli gibi bir olimpiyat şampiyonu çıkardı." dedi.

Çetiner, son dönemde boksta ve güreşte çok başarılı sonuçlar aldıklarını vurgulayarak, "Son zamanlarda gerek TOHM bünyesinde gerekse olimpik kadrodaki sporcularımızın katıldıkları Avrupa şampiyonaları ve turnuvalarda almış oldukları başarılı dereceler bizi mutlu ediyor. Çünkü bu sonuçlar bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. İnşallah daha da iyi hale geleceğiz." diye konuştu.

"Başka olimpiyat şampiyonlukları da gelebilir"

Genç oyuncuların elde ettiği başarıları olimpiyatlar adına olumlu mesaj olarak algıladıklarını kaydeden Çetiner, şunları söyledi:

"Ferdi sporlarda kazanılan başarı, bir sonraki basamağın habercisidir. Gençler Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen bir altın, birkaç yıl sonra büyüklerdeki şampiyonluğun habercisidir. Yeter ki aynı tempoda, bilimsellikte çalışmaya devam edilsin. Bu olduğu takdirde Avrupa şampiyonluğu gelir, oradaki dereceler Dünya Şampiyonası'na, o da olimpiyatlara yansır. Busenaz'dan sonra başka olimpiyat şampiyonlukları da tabii ki şehrimize gelebilir. Mesela Avrupa şampiyonu Kerem'in Paris Olimpiyatları'nda madalya hedefi var. Diğer sporcularımız da çok sağlam, kararlı ve iddialı şekilde geliyor."

Çetiner, "Ben sporculara, 'Hedefiniz olimpiyat madalyası olsun. Elde edebilirsiniz veya edemezsiniz ama hedefiniz büyük olsun. Ancak hiçbir başarı size ara duraklarda tatmin duygusu yaşatmasın. Son nokta hep olimpiyat madalyası olsun.' diyorum. Bunun için çok bilimsel çalışmak gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

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Olimpiyat, Trabzon, Güreş, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzon, boks ve güreşteki başarısını olimpiyatlara taşımak istiyor - Son Dakika


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