Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Trabzonspor taraftarına teşekkür Açıklaması - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından organize edilen kutlamalara ilgi gösteren taraftarlara teşekkür etti.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bordo-mavili takımın 30 Nisan'da sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği maç sonundaki kutlamaların dünya gündemine oturduğunu belirtti.

Festival coşkusunda geçen kutlamalarda Trabzonspor'un tüm dünyaya medeniyet dersi verdiğini vurgulayan Zorluoğlu, "Coşkunun en üst düzeyde olduğu şampiyonluk kutlamalarında en küçük olumsuz duruma mahal vermeyen taraftarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Heyecan dolu bir sezonu, şampiyonluğumuzu ilan ederek geride bırakmanın mutluluğu içerisindeyim. Sezon boyunca bu anı bekledik ve sonunda Süper Lig tarihinin rekorunu kırarak şampiyon olduk. Duygularımı anlatmakta kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir noktadayım." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, belediye başkanlığı döneminde bordo-mavili takımın şampiyon olmasının en büyük hayali olduğunun da altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Heyecan dolu bir sezonu, şampiyonluğumuzu ilan ederek geride bırakmanın mutluluğu içerisindeyim. Sezon boyunca bu anı bekledik ve sonunda Süper Lig tarihinin rekorunu kırarak şampiyon olduk. Duygularımı anlatmakta kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir noktadayım. Şükürler olsun bu hayalim gerçek oldu. Trabzonspor'un benim dönemimde şampiyon olması, hayatımda unutamayacağım dönemler arasındaki yerini aldı. Mutluluğumun tarifi yok. Geçen sezon, 'Trabzonspor şampiyon olursa Meydan'daki belediye binasının önüne sandalye atıp kahve söyleyeceğim, başka da bir şey yapmayacağım' demiştim. Şimdi belediye binası önünde oturup taraftarımızla birlikte bir keyif kahvesi içmenin zamanı geldi."

Gerçekleştirilen kutlamaların ardından tebrik telefonları aldığını da aktaran Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Gerçekten Trabzon'a ve Trabzonspor taraftarına yakışır şekilde yapılan şampiyonluk kutlamalarımız konuşulmaya devam ediyor. Taraftarımız, en küçük bir olumsuzluğa mahal verilmeyen kutlama anlayışıyla tüm dünyaya her anlamda medeniyet dersi verdi. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak kutlamaların şehrimize yakışır şekilde yapılması için ince eleyip sık dokuduk. Provalarımızı yaptık ve ortaya çıkan sonuç hem bizleri hem de yüz binlerce taraftarımızı mutlu etti."