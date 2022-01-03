Trabzon'da Futsal Genç Kızlar İl Birinciliği müsabakası düzenlendi

Trabzon Okul Sporları Futsal Genç Kızlar İl Birinciliği müsabakası sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Futsal İl Temsilciliği ve Okul Sporları Koordinatörlüğünün desteğiyle turnuva düzenlendiği belirtildi.

Beşirli Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan turnuvanın, oldukça çekişmeli ve zevkli görüntülere sahne olduğu ifade edilen açıklamada, öğrenci ve sporseverlerin müsabakayı büyük bir heyecanla takip ettiği aktarıldı.

Açıklamada, müsabakada Trabzon Spor Lisesi birinci, Tonya Anadolu Lisesi ikinci, Saffet Çebi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Akçaabat Anadolu Lisesi futsal kız takımının dördüncü olduğu kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner, kız öğrencilerin bu tür organizasyonlarda yer almasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Onları sporla buluşturan velilerden öğretmenlerine kadar herkesi yürekten kutluyorum. Son derece yetenekli, sosyal, başarılı bir nesil. Onları hareketsiz yaşamdan uzaklaştırmanın en iyi yöntemi spor. Bu konuda Trabzon'daki gelişim son derece iyi ve spora katılım tüm yaşlarda artarak devam ediyor." ifadesini kullandı.