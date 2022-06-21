Trabzon'da "Karadeniz Sahil Güvenlik 40. Yıl Kupası Yelken Yarışları" düzenlendi

Trabzon'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla "Karadeniz Sahil Güvenlik 40. Yılı Kupası Yelken Yarışları" düzenlendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Türkiye Yelken Federasyonu'nun ortaklığında Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü Tesisleri'nde 70 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışların ödüle töreninde konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40 yıldır büyük hizmetler verdiğini belirtti.

Ustaoğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın özellikle son yıllarda denizlerde yaşanan kaçakçılıkla mücadelede, çevre kirliliğiyle mücadelede ve doğal afetlerde yaşanan boğulma tehlikesi gibi olaylarda gurur verici mücadelelere imza attığını aktardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ülkenin huzuruna ve güvenliğine de çok ciddi katkılar sağladığını vurgulayan Ustaoğlu, "Bugün burada Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile Türkiye Yelken Federasyonu'nun birlikte yapmış oldukları yelken yarışları ile farkındalığı artırmak adına güzel bir organizasyon gerçekleştirilmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm yarışmacıları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ustaoğlu, katılanlara teşekkür belgesi verdi.