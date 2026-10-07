Trabzon'da Maşatlık Futbol Sahası 20 milyon liralık duvarla güvenli hale getiriliyor - Son Dakika
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Trabzon'da Maşatlık Futbol Sahası 20 milyon liralık duvarla güvenli hale getiriliyor

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Trabzon\'da Maşatlık Futbol Sahası 20 milyon liralık duvarla güvenli hale getiriliyor
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Trabzon Ortahisar'daki Maşatlık Futbol Sahası çevresinde kaya düşmelerine karşı yaklaşık 20 milyon liralık duvar yapıldı. Başkan Ahmet Metin Genç, kalan çalışmaların bir ayda tamamlanıp sahanın yeniden hizmete alınacağını söyledi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Maşatlık Futbol Sahası çevresinde yapılan duvar çalışması ile taş ve kaya düşmelerine karşı güvenli hale getiriliyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un bir futbol şehri olduğunu ve kentin çocukları ile gençlerinin sporla buluşmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Genç, "Burada çok uzun zamandan beri sporcularımızın, özellikle de bir futbol şehri olan Trabzon'un çocuklarının ve gençlerinin yetiştiği önemli bir sahamız var. Ancak geçmişten beri yaşanan kaya düşmeleri nedeniyle burada bazı sıkıntılarla karşı karşıyaydık. Bu konuyu AFAD'la birlikte İçişleri Bakanımıza da bizzat taşıdık. Önleyici tedbir kapsamında, yapımcımızın da büyük özverisiyle yaklaşık 20 milyon liralık bir bedelle ihata duvarını yaptık. İnşallah üzerini de kafes koruma sistemiyle birlikte tamamlayacağız. Toprak kayması ve zeminden kaynaklanabilecek riskleri de ortadan kaldırarak burayı güvenli bir hale getireceğiz. İnşallah kalan çalışmalarımızı da yaklaşık bir aylık süre içerisinde tamamlayarak sahayı yeniden hizmete alacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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