Trabzon'da Şehit Necmi Çakır anısına voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon'da Şehit Necmi Çakır anısına voleybol turnuvası düzenlendi

Trabzon\'da Şehit Necmi Çakır anısına voleybol turnuvası düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde, Şehit Necmi Çakır anısına voleybol turnuvası düzenlendi. Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, turnuvanın açılış maçı öncesinde yaptığı konuşmada, şehit Necmi Çakır'ın fedakarlıklarını vurgulayarak, onun anısını yaşatmak için bu turnuvayı düzenlediklerini belirtti. Turnuvanın final maçı ise 30 Mayıs'ta oynanacak.

03.05.2024 11:42
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Trabzon'un Of ilçesinde Şehit Necmi Çakır anısına voleybol turnuvası organize edildi.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Of Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın açılış maçı öncesinde, "Değerli Necmi Çakır ağabeyimiz büyük fedakarlıklar yaparak vatan için şehit düştü. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Bizler de onun anısını yaşatmak için voleybol turnuvası düzenledik. Adına yaraşır bir turnuva olmasını, sportmence geçmesini diliyorum." dedi.

Kaymakam Demirer, şehidin babası Fahri Çakır'a plaket takdim etti.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen ve 24 takımın katılacağı turnuvanın final maçı 30 Mayıs'ta oynanacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzon'da Şehit Necmi Çakır anısına voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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