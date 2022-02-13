Lider Trabzonspor, sahasında en yakın rakibi Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan maçı bordo-mavililer 2-1 kazandı ve liderliği perçinledi.
Karşılaşma çok yüksek bir tempoda başlarken Trabzonspor, 13. dakikada Visca'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla geçilirken bordo-mavililerin Bosna-Hersekli yıldızı 67. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Konyaspor'da 83. dakikada Cikalleshi farkı 1'e indiren golü kaydetti ancak bu gol yeşil-beyazlılara yetmedi.
Trabzonspor bu galibiyetle en yakın rakibi Konyaspor'a maç fazlasıyla 12 puan fark attı. Bordo-mavililer ligin bitimine 13 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir avantajın sahibi oldu.
Son Dakika › Spor › Trabzon'da Visca adeta şov yaptı! Lider, sahasında Konyaspor'u 2-1 yendi - Son Dakika Spor