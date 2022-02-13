Trabzon'da Visca adeta şov yaptı! Lider, sahasında Konyaspor'u 2-1 yendi

Muhalefetin adayıyla ilgili çok konuşulacak yorum! Eski cumhurbaşkanını tarif etti

Korona tablosu açıklandı! Vakalar son dönemin en düşük seviyesinde, vefatlar ise en yüksek

Lider Trabzonspor, sahasında en yakın rakibi Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan maçı bordo-mavililer 2-1 kazandı ve liderliği perçinledi.

VISCA, TRABZONSPOR'U SIRTLADI

Karşılaşma çok yüksek bir tempoda başlarken Trabzonspor, 13. dakikada Visca'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla geçilirken bordo-mavililerin Bosna-Hersekli yıldızı 67. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Konyaspor'da 83. dakikada Cikalleshi farkı 1'e indiren golü kaydetti ancak bu gol yeşil-beyazlılara yetmedi.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BÜYÜK AVANTAJ

Trabzonspor bu galibiyetle en yakın rakibi Konyaspor'a maç fazlasıyla 12 puan fark attı. Bordo-mavililer ligin bitimine 13 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir avantajın sahibi oldu.