Akçaabat yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor

29.01.2026 11:32  Güncelleme: 11:36
Akçaabat ilçe belediyesi tarafından yapılan yarı olimpik yüzme havuzu, bugün itibarıyla vatandaşların kullanımına sunuldu. Yüzme seansları Akçakart uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

Trabzon'da Akçaabat ilçe belediyesi tarafından Spor Toto Teşkilat Başkanlığı destekleriyle yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzu bugünden itibaren vatandaşların hizmetine açılıyor.

Havuzdan faydalanmak isteyen vatandaşlar, Google Play ve App Store mağazalarından Akçakart uygulamasını indirerek 29 Ocak 2026 saat 13.00'den itibaren istedikleri gün ve saatlere ait seansları uygulama üzerinden satın alabilecek.

Yüzme havuzu kullanım ücretleri olarak da yetişkinler için 160 TL, öğrenciler için ise 75 TL fiyat belirlenirken, uygulama üzerinden Şubat ve Mart aylarına ait seanslar satın alınabilecek. Mart ayından itibaren ise her ayın 15'inden sonra, bir sonraki aya ait seanslar satışa sunulacak. Vatandaşlar istedikleri gün ve saatleri seçebilecek olup, bir kişi ayda en fazla 10 seans satın alabilecek.

Çocuk yüzme kurslarına kayıtlar ise Şubat ayı içerisinde Akçaabat Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Belediyenin internet sitesinde yer alan Kurs Başvuruları bölümünden "Yüzme Kursu" seçilerek öğrenci bilgileri girildikten sonra kayıt işlemi tamamlanacak. Her dönem için 100 öğrenci kontenjanı ayrılacak. Kontenjana giren öğrenciler 2 ay boyunca ücretsiz yüzme kursu alabilecek. Kurs süresi sonunda yeni 100 öğrenci alınarak bu imkandan tüm çocukların faydalanması hedefleniyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yüzme havuzunun açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yüzme; çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan, her yaş grubunda insan sağlığı için son derece önemli bir spor dalıdır. Amacımız, ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın sporla buluşabileceği, sağlıklı ve erişilebilir bir tesis sunmaktır" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

