Trabzon'daki spor kulübü başkanları, Trabzonspor'un şampiyonluğunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'daki spor kulübü başkanları, Trabzonspor'un şampiyonluğunu değerlendirdi Açıklaması

05.05.2022 18:48
Trabzon'daki spor kulübü başkanları, Trabzonspor'un şampiyonluğunu değerlendirdi Açıklaması

1461 Trabzon Futbol Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu, Y. D.Ç. Ofspor Kulübü Başkanı Olcay Saral ve Yomraspor Kulübü Başkanı Davut Atmaca, Spor Toto Süper Lig'in 35.

1461 Trabzon Futbol Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu, Y. D.Ç. Ofspor Kulübü Başkanı Olcay Saral ve Yomraspor Kulübü Başkanı Davut Atmaca, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un başarısını değerlendirdi.

Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi Dergisi'ne röportaj veren kulüp başkanlarından Hekimoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluğu için çok mutlu olduğunu belirterek, bu başarıyı hep birlikte büyük bir mutlulukla karşıladıklarını ifade etti.

Hekimoğlu, çocuklarının, torunlarının şampiyonluğu yaşadığı için çok şanslı olduklarını işaret ederek, "Trabzonspor'un şampiyonluğu ile bir kere şehre yeni bir dinamizm gelecek. Çünkü alınan, verilmeyen, derken 38 yıl geçti. Bunun verdiği yılgınlık var. Kupayla üstümüzdeki ölü toprağını da attık bence artık. Ayrıca şu an iyi bir kadro var. İyi bir yönetim, iyi bir teknik kadro var. Burada çok doğru bir planlamayla daha uzun yıllar takım tekrar şampiyonluk potasında olur, inşallah yeni şampiyonluklar da kazanır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu başarı, Trabzon futbolunun önünü açacak"

Trabzonspor'un şampiyonluk stresi ve heyecanıyla ister istemez kendilerinin bir kenarda kaldığını iddia eden Hekimoğlu, "Şampiyonluktan sonra Trabzonspor tarafından daha sağlıklı ve daha uzun soluklu programlar yapılacaktır. Hem bizim hem de Trabzonspor'un menfaatleri olacak şekilde yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Bu gerçekleşirse burada Trabzonspor kazanır, Trabzon futbolu kazanır. Bu başarı, Trabzon futbolunun önünü açacak." ifadelerine yer verdi.

Başkan Saral ise uzun yıllardır özlenen şampiyonluk kutlamasını bu yıl gerçekleştirdiklerini aktararak, "8'inci şampiyonluğumuzu elde ettik, hem de büyük bir başarı ile iyi futbol, puan farkı ile. Dolu tribünler, birlikte hareket eden milyonlar, hep beraber zafere koştuk. Bunu bu takım, bu kulüp, bu şehir sonuna kadar hak etti. Trabzonspor tartışmasız sahada en iyi mücadeleyi gösterdi, rakiplerine üstünlük kurdu, aldığı sonuçlarla hep zirvede kaldı." ifadesini kullandı.

Trabzonspor'un şampiyonluğunun kendileri gibi kulüplere de artı olacağını vurgulayan Saral, şunları kaydetti:

"Artık geçmişi değil, geleceği düşünelim çünkü bu başarının kalıcı olması ve uzun yıllara yayılması için hep birlikte hareket etmeye yöneltecek. Trabzonspor şampiyon olduğu için ekonomileri daha güçlü olacak, tabii ki geleceğe de yatırım yapacaklar. Bizim gibi kulüplere verecekleri destek kısa sürede kendilerine artı olarak dönecek."

Saral, birçok kulübün kendisine pilot takım ve yardımcı kulüp aradığını belirterek, "Biz zaten Trabzonspor'un, Trabzon futbolunun her zaman yanındayız. Dolayısıyla Trabzonspor bizim futbolun üst kimliğidir. Bizi de ihmal etmeyecektir, gereken katkıları da verecektir diye umuyorum. Bu şampiyonluk Trabzon futboluna her açıdan yeniden ufuk açacak. Öz güven artacak, herkes hedef büyütecek." değerlendirmesinde bulundu.

"38 yıllık bir özlem dindi"

Başkan Atmaca da Trabzonspor'un her yönüyle bu sezon kendilerini gururlandırdığına dikkat çekerek, "38 yıllık bir özlem dindi. Başkanına, yönetimine, futbolcusuna, çalışanına herkesi kutluyoruz, teşekkür ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Trabzonspor inşallah Türkiye Kupası'nı da alır. Türkiye'nin marka değeri Trabzonspor'un gelecek sezon da büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum." dedi.

Şampiyonluğun kendileri gibi kulüplere ve Trabzon futboluna büyük faydası olacağını aktaran Atmaca, şöyle devam etti:

"Trabzonspor bugüne kadar bizim gibi kulüplere her zaman katkı sağlamıştır, bundan sonra da sağlayacaktır. Trabzonspor'un bir gence teklif etmesiyle Yomraspor'un etmesi arasında tabii ki uçurum var. Genç yetenekler Trabzonspor'a geldikten sonra bizde kiralık olarak daha rahat oynayabiliyorlar. Bu önce bize ardından uzun vadede Trabzonspor'a büyük katkı sağlıyor. Bizim gibi takımların Trabzonspor sayesinde daha iyi duruma geldiğini düşünüyorum. Biz Trabzonspor'dan memnunuz. Bize tesis anlamında, sporcu anlamında, maddi manevi yüzde yüz destek vermişlerdir. Şampiyonluğun ardından bize verilecek önemin daha da katlanarak büyüyeceği görüşündeyim. Bu şampiyonluk bizim gibi kulüplere, amatör futbolculara da güven getirecek ayrıca Trabzon ekonomisine bile fayda sağlayacak."

YORUMLAR
500
FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı: 38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda... FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı: 38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda... Trabzonspor'un şehir merkezindeki şampiyonluk etkinliğine 100 bin kişi katıldı Trabzonspor'un şehir merkezindeki şampiyonluk etkinliğine 100 bin kişi katıldı

1461 Trabzon, Trabzonspor, Trabzon, Ofspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzon'daki spor kulübü başkanları, Trabzonspor'un şampiyonluğunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
18:53 19 yaşındaki Asiye'yi katleden katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Onu çok kıskanıyordum, kendimi kaybettim
18:52 Fren yapıp aniden duran otobüs şoförü Türk bayrağının yerden kaldırmış!
18:49 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya fotoğraflı cevap: Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz
18:25 Yeşilçam'ın usta oyuncu Bahar Öztan tekrar kansere yakalandı!
18:19 Avukat Damla Koçak açıkladı! İşte milyonlarca özel sandık emeklisinin ikramiye bilmecesinin detayları
17:51 Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir
17:49 Hrant Dink cinayetinde mahkeme kararını kesinleştirdi: 61 sanığa verilen cezalar onandı
17:25 AK Parti'den sağlık çalışanlarıyla ilgili mali düzenleme açıklaması: Mayısta TBMM'ye sunmaya hazırlanıyoruz
17:18 Afganistan'da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı
17:09 Soylu'dan Özdağ'a yanıt: Hayvandan aşağı bir adamdır, Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 19:01:00. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'daki spor kulübü başkanları, Trabzonspor'un şampiyonluğunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement