Trabzon haberi: Sivasspor kafilesi Trabzon'a gitti - Son Dakika
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Trabzon haberi: Sivasspor kafilesi Trabzon'a gitti

20.10.2022 14:52
Trabzon haberi: Sivasspor kafilesi Trabzon'a gitti

Trabzon yerel spor haberine göre Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, Trabzon'a gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, Trabzon'a gitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor'un öğle saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 22 kişilik kafileyle Trabzon'a hareket ettiği belirtildi.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın Trabzon'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girecek.

Kafilede şu sporcular yer alıyor:

Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Murat Paluli, Alaaddin Okumuş, Mehmet Albayrak, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Kader Keita, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Dia Saba, Charis Charisis, Clinton Njie, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Karol Angielski, Mustapha Yatabare.

Kaynak: AA
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Sivasspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon haberi: Sivasspor kafilesi Trabzon'a gitti - Son Dakika

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