Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor'un öğle saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 22 kişilik kafileyle Trabzon'a hareket ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Sivasspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzon haberi: Sivasspor kafilesi Trabzon'a gitti - Son Dakika

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