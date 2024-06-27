Trabzon Of'ta Yaz Spor Okulları Faaliyetlerine Başladı

Spor

Trabzon'un Of ilçesinde yaz spor okulları faaliyetlerine başladı.

İlçe Stadında düzenlenen yaz spor okulları açılış törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Of Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel, şube müdürleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Gelecek nesilleri sağlıklı bir yaşam için harekete ve spora davet eden Arıcıoğlu, öğrencilerin ve antrenörlerin başarılı ve eğlenceli bir yaz tatili geçirmelerini diledi.

Açılış töreni, spor branşlarının tanıtımının ardından tamamlandı.