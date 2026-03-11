Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Trabzonspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının başlama saatinde değişikliğe gidildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14 Mart Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak ve daha önce saat 16.00'da başlayacağı duyurulan müsabakanın başlama saati 20.00 olarak güncellendi.
Son Dakika › Spor › Trabzon-Rize Maçının Başlama Saati Değişti - Son Dakika
