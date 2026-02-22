Trabzon, Rize\'yi Yendi

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 24. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, sahasında Rize Belediyespor'u 41-37 yendi.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Trabzon Büyükşehir Belediyespor, 20-17 önde tamamladı.
İkinci yarıda da oyunda üstünlüğünü koruyan Trabzon ekibi, salondan 41-37'lik galibiyetle ayrıldı.
