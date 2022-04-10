Trabzon Spor Lisesi, Kadın Futsal Takımı şampiyon oldu - Son Dakika
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Trabzon Spor Lisesi, Kadın Futsal Takımı şampiyon oldu

10.04.2022 15:34
Trabzon Spor Lisesi, Kadın Futsal Takımı şampiyon oldu

Trabzon Spor Lisesi Kadın Futsal Takımı, Kocaeli'nde düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Futsal Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Trabzon Spor Lisesi Kadın Futsal Takımı, Kocaeli'nde düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Futsal Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Dün oynanan final maçında Zonguldak Ereğli ile karşılaşan Trabzon Spor Lisesi, rakibini Nevcan(2), Hazal ve Merve'nin golleriyle 4-2 mağlup etti. Zonguldak Ereğli karşısında 1-0 geriye düşen Spor Lisesi, 1-1'lik eşitliği sağladı. Maçın normal süresi de bu skorla sona erdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında tekrar geriye düşen Bordo-mavili kadın futsal takımı, peş peşe bulduğu gollerle rakibini 4-2 mağlup etti ve Trabzon'a, 15 Temmuz Anadolu Lisesi'nden sonra yeniden Türkiye şampiyonluğunu getirmiş oldu. Bordo-mavililer maçın ardından şampiyonluğu doyasıya kutladı.

"Çok çalıştık, hedefimize ulaştık"

Şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını ifade eden Trabzon Spor Lisesi Kadın Futsal Takımı'nın antrenörü Serap Onur, "Şehrimize yeniden bir şampiyonluk getirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Şampiyonluğu elde etmek kolay olmadı. Çok çalıştık. Çok çalışmamızın karşılığını da şampiyonlukla aldık. Bizden desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederiz. Hedefimize ulaştığımızın için çok mutluyuz" dedi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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