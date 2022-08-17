Akçaabat'ta Spor Lisesi inşaatı hızla yükseliyor - Son Dakika
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Akçaabat'ta Spor Lisesi inşaatı hızla yükseliyor

17.08.2022 11:38
Akçaabat'ta Spor Lisesi inşaatı hızla yükseliyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Söğütlü mahallesinde temeli yaklaşık 3 ay önce atılan Spor Lisesi kompleksi inşaatı ve sentetik sahaların yapımı hızla devam ediyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Söğütlü mahallesinde temeli yaklaşık 3 ay önce atılan Spor Lisesi kompleksi inşaatı ve sentetik sahaların yapımı hızla devam ediyor.

21 Mayıs 2022 tarihinde temel atma töreni gerçekleştirilen Spor Lisesi'nin inşaatı Erdemoğlu Holding tarafından yapılırken, sentetik sahaların yapımı ise Trabzon Valiliğince gerçekleştiriliyor. İnşa edilen sentetik spor sahalarında amatör spor kulüpleri hem idmanlarını hem de müsabakalarını gerçekleştirebilecek. Spor Lisesi'nde yüzme, su sporları, futbol, atletizm, güreş gibi branşlar için idman alanları, okul binası, çok amaçlı salon, pansiyon yer alacak.

İnşaatı devam eden Spor Lisesi ve Sentetik Sahalar için konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Söğütlü Mahallemiz sahil kısmında Sebat Spor Tesislerinin hemen yan tarafında Akçaabatımıza ve Trabzon'umuza önemli katkı sağlayacak; 4 katlı 16 derslikli lise, 2 katlı çok amaçlı spor salonu ve 5 katlı 144 kişilik öğrenci pansiyonu binasından oluşan Akçaabat Spor Lisesi Komplesi inşa ediliyor. Bu kompleksin ön kısmına ise mevcuttaki sahalar tekrardan yapılarak amatör spor kulüplerimizin hizmetine sunulacak. Spor Lisesi ile ilgili inşaatın hızla yükseliyor olması bizler için gurur verici bir duygu. Gençlerin yarınlara çok daha güçlü ve donanımlı hazırlanmaları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Hedefimiz gençlerimizin topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılarak topluma katkı sağlamalarıdır" dedi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Erdemoğlu Holding, Akçaabat, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akçaabat'ta Spor Lisesi inşaatı hızla yükseliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akçaabat'ta Spor Lisesi inşaatı hızla yükseliyor - Son Dakika
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