Trabzonlu Bakanlar şampiyonluk maçında takımlarını yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Trabzonlu Bakanlar şampiyonluk maçında takımlarını yalnız bırakmadı

30.04.2022 23:38
Trabzonlu Bakanlar şampiyonluk maçında takımlarını yalnız bırakmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank; Trabzon'da oynanan ve 2-2'lik sonucun ardından bordo-mavililerin şampiyonluğunu ilan ettiği maçta tribündeki yerlerini aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank; Trabzon'da oynanan ve 2-2'lik sonucun ardından bordo-mavililerin şampiyonluğunu ilan ettiği maçta tribündeki yerlerini aldı.

Bakanlar karşılaşma öncesi geldiği şehirde iftarlarını bir restoranda yaptıktan sonra stada geçerek karşılaşmayı izledi. Karşılaşma sonrasında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ben bunca yıldır bu şampiyonluğu bekliyordum. 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu şehir ile birlikte kutlayacağız. Maçın son anları hiç bitmeyecekmiş gibi geldi" ifadelerini kullandı. - TRABZON

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Adil Karaismailoğlu, Süleyman Soylu, Mehmet Muş, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonlu Bakanlar şampiyonluk maçında takımlarını yalnız bırakmadı - Son Dakika


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