Trabzonspor 1-0 Rizespor: Onuachu'nun Golüyle Zafer - Son Dakika
Trabzonspor 1-0 Rizespor: Onuachu'nun Golüyle Zafer

14.03.2026 22:09
Trabzonspor, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek 3 puan aldı. Golü Onuachu attı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Çağdaş Altay, Furkan Ürün, Kerem İlitangil

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan (Dk. 74 Umut Nayir), Nwaiwu, Savic, Lovik (Dk. 46 Zubkov), Oulai, Folcarelli, Muçi (Dk. 90 Okay Yokuşlu), Mustafa Eskihellaç (Dk. 90 Salih Malkoçoğlu), Augusto (Dk. 64 Pina), Onuachu

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin (Dk. 85 Zeqiri), Samet Akaydın, Sagnan, Mithat Pala, Taylan Antalyalı (Dk. 85 Buljubasic), Papanikolaou, Olawoyin (Drk. 85 Emrecan Bulut), Awokoya Mebude (Dk. 64 Augusto), Mihaila, Halil Dervişoğlu (Dk. 74 Pierrot)

Gol: Dk. 51 Onuachu (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 70 Papanikolaou, Dk. 81 Mihaila (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

51. dakikada kaleci Onana'nın uzun pasında soldan ceza alanı son çizgisine inen Muçi'nin havalandırdığı topu Zubkov, altıpas içindeki Onuachu'ya çıkardı. Bu futbolcu da ayağıyla dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

54. dakikada Ozan Tufan'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Augusto'nun kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

87. dakikada Zeqiri'nin ortasında, yakın durumda uygun durumdaki Pierrot'un etkisiz kafa vuruşunda kaleci Onana topa sahip oldu.

88. Zeqiri'nin pasında ceza alanı içinde Emrecan Bulut'un vuruşunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor 1-0 Rizespor: Onuachu'nun Golüyle Zafer - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Trabzonspor 1-0 Rizespor: Onuachu'nun Golüyle Zafer - Son Dakika
