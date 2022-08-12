Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi hedefi önündeki tek engel olan Kopenhag maçına tam kadro gidiyor

Şampiyonlar Ligi biletine yakın olan tek temsilcimiz Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off maçında Danimarka ekiplerinden Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Merakla beklenen mücadele öncesinde Trabzonspor, 23 kişilik maç kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

23 KİŞİLİK MAÇ KADROSU

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın belirlediği 23 kişilik kadro şu şekilde; Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Jens Stryger, Taha Altıkardeş, Stefano Denswil, Yusuf Erdoğan, Manolis Siopis, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Tasos Bakasetas, Marek Hamsik, Doğucan Haspolat, Kerem Şen, Andreas Cornelius, Djaniny, Mahmoud Hassan, Emrehan Gedikli, Jean Evrard Kouassi.

ÖNEMLİ EKSİK YOK, TAM KADRO GİDİLİYOR

Bordo-Mavililer, oynayacağı zorlu mücadele öncesi Danimarka'ya tam kadro gidiyor. Kadroda Serkan Asan, Fode Koita, Trondsen, ve Bruno Peres gibi fazla forma şansı bulamayan futbolcuların dışında önemli bir eksik bulunmuyor.