TRABZONSPOR, 2025-2026 sezonunun hazırlıklarını bugün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışması yaptı. Bordo-mavililer, günün ikinci çalışmasını saat 17.00'de gerçekleştirecek.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor 2025-2026 Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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