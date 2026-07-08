Trabzonspor 2026-2027 Hazırlıkları Devam Ediyor

TRABZONSPOR, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün saat 10.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oyuncular kor antrenmanı yaptı. Bordo mavililer, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.